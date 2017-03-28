Открытие ювелирного бутика Сoncept Кати Бокучавы

Запуск ювелирного магазина Кати Бокучавы — первого светского хроникера «Собака.ru» и победителя в специальной номинации «13 сектор» от издателя Ники Белоцерковской премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2016» — собрал на Волынском настоящих мужчин, которых украшают перстни, цепи и кожаные ремешки. Такой концепт (брутальный-брутальный) в честь открытия бутика придумала сама владелица и не прогадала: дизайнер Янис Чамалиди еще в начале вечера выбрал себе массивное серебряное кольцо, да и все остальные мужчины с энтузиазмом, которому могут позавидовать светские девушки в период сейла, рассматривали и примеряли украшения.

Фото: Илья Круглянский