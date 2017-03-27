Показ коллекции №40 модного дома Lilia Kisselenko в Музее искусств

Дизайнер Лилия Киселенко 23-го марта представила коллекцию №40: приуроченная к столетию революции 1917-го года новая линия одежды выполнена в излюбленно-традиционном для модельера черном и сумеречном оттенках и передает дух мятежного времени. Первыми юбилейную коллекцию увидели гости показа модного дома Lilia Kisselenko — дизайнер Максим Лангуев, учредитель международного фестиваля Sergey Kurekhin Анастасия Курехина, модельер Владимир Бухинник и другие.

Фото: Михаил Вильчук, Мария Добровольская, Сергей Швец

