Показ коллекции №40 модного дома Lilia Kisselenko в Музее искусств

Дизайнер Лилия Киселенко 23-го марта представила коллекцию №40: приуроченная к столетию революции 1917-го года новая линия одежды выполнена в излюбленно-традиционном для модельера черном и сумеречном оттенках и передает дух мятежного времени. Первыми юбилейную коллекцию увидели гости показа модного дома Lilia Kisselenko — дизайнер Максим Лангуев, учредитель международного фестиваля Sergey Kurekhin Анастасия Курехина, модельер Владимир Бухинник и другие.

Фото: Михаил Вильчук, Мария Добровольская, Сергей Швец

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