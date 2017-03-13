Встреча с Петром Аксеновым в шоуруме 22.13 GIFT

Начавшийся с приветственного коктейля прием основателя бренда Axenoff Jewellery Петра Аксенова в шоуруме 22.13 GIFT превратился в творческий вечер: ювелир, создавший украшения для сериала ВВС «Война и мир» и фильма «Матильда» Алексея Учителя, рассказал о работе над картинами. После показа трейлеров многострадальной «Матильды» Аксенов раскрыл и некоторые секреты съемок: Данила Козловский, сыгравший графа Воронцова, изначально репетировал Николая II, а на роль балерины Кшесинской пробовалась прима Мариинского театра Диана Вишнева, но в конечном итоге утвердили польскую киноактрису Михалину Ольшанскую. В конце вечера Петр Аксенов, отвечая на вопросы гостей, признался, что мечтает увидеть герцогиню Кейт Миддлтон с тиарой Axenoff Jewellery.

Фото: Михаил Вильчук