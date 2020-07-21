Теперь сочетать шляпку Loro Pianа с летящей плиссированной юбкой от Valentino во время отдыха на даче стало гораздо проще — на выходных Babochka открыла pop-up бутик в Репино. Это первый загородный проект сети, в который уже прибыли летние капсулы: от Loewe и Miu Miu до Stella McCartney и Off-White. А поздравляли владелицу Babochka Хатулю Асвсаджанашвили и выбирали луки через диджитал-экран блистательные (и карантин этому не помеха!) благотворитель Екатерина Смольникова, ресторатор Матильда Шнурова, стилист Ника Куваева и многие другие.
Открытие первого pop-up бутика Babochka в Репино
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Оксана Бондаренко
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Наталья Ольховская
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Иван Третьяков, Вероника Третьякова
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Александра Сухостат
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Вероника Плеханова
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Наталья Меньшикова
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