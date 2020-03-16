Александр Цыпкин и другие на ужине в честь бенефиса Владимира Шклярова

Бенефициант на ужине появился только в полночь, честно отработав автограф-сессию для многометровой очереди. Разумеется, под аплодисменты! Гостиная утонула в цветах, вечер — в тостах: за свершенные и будущие достижения, умение дружить и вдохновлять окружающих, а также безукоризненную технику и многогранный талант (помимо балетных номеров Владимир со сцены прочитал прозу Александра Цыпкина). Тирамису с надписью «Заслужил!» стал финальным аккордом вечера и еще одним напоминанием о звании Заслуженного артиста РФ, которое присвоили за несколько дней до гала-концерта.