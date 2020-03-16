Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров, недавно отметивший 35-летие, устроил большой творческий вечер на Новой сцене Мариинки. А сразу после гала-концерта близкие друзья и коллеги были приглашены на закрытый ужин.
Александр Цыпкин и другие на ужине в честь бенефиса Владимира Шклярова
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Владимир Шкляров, Мария Шклярова
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Владимир Варнава, Артем Киллерман, Злата Ялинич
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Валерий Смекалов
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Бенефициант на ужине появился только в полночь, честно отработав автограф-сессию для многометровой очереди. Разумеется, под аплодисменты! Гостиная утонула в цветах, вечер — в тостах: за свершенные и будущие достижения, умение дружить и вдохновлять окружающих, а также безукоризненную технику и многогранный талант (помимо балетных номеров Владимир со сцены прочитал прозу Александра Цыпкина). Тирамису с надписью «Заслужил!» стал финальным аккордом вечера и еще одним напоминанием о звании Заслуженного артиста РФ, которое присвоили за несколько дней до гала-концерта.
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Алена Мельникова, Кристина Гусева, Андрей Мацарин
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Анастасия Матвиенко, Эльвира Тарасова
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Александр Гуляев
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Юрий Тарасов
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Анастасия Матвиенко, Денис Матвиенко
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Фотограф: Михаил Вильчук
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