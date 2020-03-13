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Бьюти-завтрак «Собака.ru» в Kempinski Moika 22

Редакция «Собака.ru» собрала профессионалов, для которые здоровье и красота петербуржцев — это работа. Познакомиться с новейшими проектами журнала и сайта в области эстетической медицины пришли лидеры бьюти-индустрии, среди которых — идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина, главный врач клиники «Ренессанс» Суна Казиханова и сооснователь клиники Dega Екатерина Агапова.

Издатель Инесса Гаевская рассказала, благодаря чему бренд уже 21 год остается медиафлагманом в Петербурге и представила социологические данные наших читателей. Бьюти-редактор Алла Шарандина — какие локальные марки парфюмерии и косметики попадают в печатную версию. Директор отдела моды Ксения Гощицкая выступила с неожиданным стенд-апом, поделившись с гостями темами номеров и историями о любимых героях. А главный редактор сайта Михаил Стацюк и зож-редактор Катерина Резникова, приведя статистику сайта, доказали — рубрика «Здоровье» одна из самых любимых аудиторией. Завершили бизнес-завтрак коммерческий директор Анастасия Контарович и маркетинг-директор Елизавета Замарина. Коллеги познакомили с концепциями готовящихся премий и рассказали о возможностях рекламных интеграций.

  • Анастасия Контарович, Жанна Герцовская

  • Юлия Евграфова

  • Анна Пастель, Юлия Быстрова, Юлия Жибулина

  • Антон Харебов

  • Ольга Газеева, Екатерина Некипелова, Каролина Исаева

  • Мария Малышева

  • Евгений Федоров

  • Наталья Новгородова

  • Оксана Никитина 

  • Татьяна Кобец 

  • Юлия Талакевич

Leontiy Kasatkin,
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