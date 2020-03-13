Бьюти-завтрак «Собака.ru» в Kempinski Moika 22

Издатель Инесса Гаевская рассказала, благодаря чему бренд уже 21 год остается медиафлагманом в Петербурге и представила социологические данные наших читателей. Бьюти-редактор Алла Шарандина — какие локальные марки парфюмерии и косметики попадают в печатную версию. Директор отдела моды Ксения Гощицкая выступила с неожиданным стенд-апом, поделившись с гостями темами номеров и историями о любимых героях. А главный редактор сайта Михаил Стацюк и зож-редактор Катерина Резникова, приведя статистику сайта, доказали — рубрика «Здоровье» одна из самых любимых аудиторией. Завершили бизнес-завтрак коммерческий директор Анастасия Контарович и маркетинг-директор Елизавета Замарина. Коллеги познакомили с концепциями готовящихся премий и рассказали о возможностях рекламных интеграций.