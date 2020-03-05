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Лекция Мэган Виртанен в бутике Gold Union

Девичник с историком моды в ювелирном бутике на Невском 137 прошёл с погружением в творчество Дома Boucheron. Мэган Виртанен рассказала, что использует бренд вместо черных бриллиантов, почему за жемчужные ожерелья нью-йоркская элита отдавала ювелиру состояния и чьи украшения затонули вместе с Титаником. Спойлеры: французская марка всегда использовала в украшениях шпинель, темный сапфир и ноу-хау – шоколадное золото, подбор жемчуга –тонкое искусство и Фредерик Бушерон был в нем лучшим, а с кораблем затонул сейф с украшениями Мадлен Астор.

  • Елена Филиппова

  • Людмила Мацюк

  • Екатерина Брянцева

  • Катерина Шарм

  • Ольга Короткина, Галина Галкина

  • Дарья Лукина

  • Ирина Савина

  • Наталья Тимохина

  • Александра Балаева

  • Василий Хабибуллин, Ольга Голубева

  • Виктория Годелевская

  • Светлана Патрушева

Фотограф: Никита Шубный

sobaka,
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