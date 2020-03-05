Лекция Мэган Виртанен в бутике Gold Union

Девичник с историком моды в ювелирном бутике на Невском 137 прошёл с погружением в творчество Дома Boucheron. Мэган Виртанен рассказала, что использует бренд вместо черных бриллиантов, почему за жемчужные ожерелья нью-йоркская элита отдавала ювелиру состояния и чьи украшения затонули вместе с Титаником. Спойлеры: французская марка всегда использовала в украшениях шпинель, темный сапфир и ноу-хау – шоколадное золото, подбор жемчуга –тонкое искусство и Фредерик Бушерон был в нем лучшим, а с кораблем затонул сейф с украшениями Мадлен Астор.