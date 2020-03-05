Презентация бренда ТOSKVA в Петербурге

Новый бренд на полки в бутик «Babochka» — Светлана Бондарчук в коллаборации с дизайнером Глебом Gafl Ильюша представили лаконичную коллекцию Весна-Лето 2020. Бренд для комьюнити людей, желающих подчеркнуть свою индивидуальность без культа на модные течения, стал фэшн-дебютом для модели. Экологичный хлопок, базовые белый, чёрный, неожиданный минт и другие сюрпризы будут присутствовать и в следующих коллекциях, а пока — это эксклюзив с логотипом буквы «я». Поддержать дизайнеров и примерить новую коллекцию собрались издатель Борис Пиотровский, дизайнер Юлия Матвиенко, благотворитель Шорена Джинали и другие.