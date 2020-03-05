Открытие премиум ресторана Eclipse

Спустя два года разработок прогрессивный файн-дайнинг на Приморском шоссе готов пригласить к себе на дегустацию высокой кухни. Проект пары идеологов Артема Гудченко и Светланы Гузь – место для эстетов и экспериментаторов, бренд-шефом которого стал создатель гастробара «Four Hands» Сергей Фокин. Замена традиционного меню на три сета от 7 до 12 курсов и концентрация на северных продуктах в результате довела гостей до гастрономического экстаза. В листе: ладожский сиг с нитрокрошкой из овощей, жемчужина из Саган-Дайля, крокеты из кролика с чипсами из березового сока, а для особой публики – амюз буш из цесарки с астраханским цветочным медом и выдержанным сыром бри.