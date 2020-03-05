Спустя два года разработок прогрессивный файн-дайнинг на Приморском шоссе готов пригласить к себе на дегустацию высокой кухни. Проект пары идеологов Артема Гудченко и Светланы Гузь – место для эстетов и экспериментаторов, бренд-шефом которого стал создатель гастробара «Four Hands» Сергей Фокин. Замена традиционного меню на три сета от 7 до 12 курсов и концентрация на северных продуктах в результате довела гостей до гастрономического экстаза. В листе: ладожский сиг с нитрокрошкой из овощей, жемчужина из Саган-Дайля, крокеты из кролика с чипсами из березового сока, а для особой публики – амюз буш из цесарки с астраханским цветочным медом и выдержанным сыром бри.
Открытие премиум ресторана Eclipse
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Артем Гудченко, Светлана Гузь
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Сергей Фокин
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Покрас Лампас, Лина Журавель
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Татьяна Архипова, Никита Архипов
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Герольд Хельд, Юлия Хельд
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Семен Александровский (режиссер), Анастасия Ким
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Дарья Погорецкая, Андрей Нестеров
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Ольга Сундукова, Ирина Сундукова
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Владимир Ревенков, Лидия Метельная
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Наталья Метельская, Игорь Метельский
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Александра Балмасова
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Максим Лангуев (дизайнер), Виктор Романовский
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Фотограф: Михаил Вильчук
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