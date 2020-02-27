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Александр Цыпкин, Максим Виторган, Ольга Сутулова и другие на спектакле Юрия Смекалова «Три товарища?»

На сцене «Приюта Комедианта» – откровения трех танцовщиков музыкальных театров страны, впервые заговоривших о суровом закулисье балетного мира. Постановка хореографа Юрия Смекалова в тандеме с дебютантом драматургии Александром Цыпкиным показала изнанку жизни героев, которым не удалось достигнуть триумфа из-за внутренних барьеров и страхов. Действующими лицами балетного спектакля стали артисты Большого, Михайловского и Мариинского театров Александр Челидзе, Виктория Литвинова, Антон Гуляев, Иван Батареев, Сабина Яппарова и Виталий Куликов.

  • Полина Маликова (Толстун)

  • Армен Хачатрян, Александра Печникова

  • Любовь Андреева, Юлия Кобзарь

  • Анна Ксенз, Мария Цыпкина

  • Алексей Пивоваров

  • Анна Горбунова

  • Трофим Татаренков​, Ирина Тиусонина

  • Лидия Шевченко

  • Елена Мигуренко, Сергей Слагода

  • Анастасия Приц

  • Ирина Теймурханлы, Юнис Теймурханлы​, Оксана Борисова

  • Александр Горшков

  • Юлия Лобанова

  • Вячеслав Ладвищенко, Ольга Ладвищенко

  • Петр Лидов

Фотограф: Павел Ива-Нов, Юлия Михеева

sobaka,
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