На сцене «Приюта Комедианта» – откровения трех танцовщиков музыкальных театров страны, впервые заговоривших о суровом закулисье балетного мира. Постановка хореографа Юрия Смекалова в тандеме с дебютантом драматургии Александром Цыпкиным показала изнанку жизни героев, которым не удалось достигнуть триумфа из-за внутренних барьеров и страхов. Действующими лицами балетного спектакля стали артисты Большого, Михайловского и Мариинского театров Александр Челидзе, Виктория Литвинова, Антон Гуляев, Иван Батареев, Сабина Яппарова и Виталий Куликов.
Александр Цыпкин, Максим Виторган, Ольга Сутулова и другие на спектакле Юрия Смекалова «Три товарища?»
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Александра Глазкова, Андрей Бабий
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Александр Цыпкин, Оксана Лаврентьева, Александр Акопов, Нино Нинидзе, Максим Виторган
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Иван Батарев
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Ирина Бартновская, Екатерина Семушкина, Сабина Яппарова, Ирина Кошелева
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Денис Матвиенко (Мариинский театр), Евгений Телепнев, Ирина Белякова, Анастасия Матвиенко
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Маргарита Аброськина
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Адольф Шапиро
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Екатерина Пономарева, Михаил Соколов, Александр Бережненко, Анастасия Баранова
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Ольга Сутулова, Сергей Игнатьев
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Вадим Ковалев
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Армен Хачатрян, Александра Печникова
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Любовь Андреева, Юлия Кобзарь
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Анна Ксенз, Мария Цыпкина
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Алексей Пивоваров
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Анна Горбунова
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Трофим Татаренков, Ирина Тиусонина
Фотограф: Павел Ива-Нов, Юлия Михеева
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