Александр Цыпкин, Максим Виторган, Ольга Сутулова и другие на спектакле Юрия Смекалова «Три товарища?»

На сцене «Приюта Комедианта» – откровения трех танцовщиков музыкальных театров страны, впервые заговоривших о суровом закулисье балетного мира. Постановка хореографа Юрия Смекалова в тандеме с дебютантом драматургии Александром Цыпкиным показала изнанку жизни героев, которым не удалось достигнуть триумфа из-за внутренних барьеров и страхов. Действующими лицами балетного спектакля стали артисты Большого, Михайловского и Мариинского театров Александр Челидзе, Виктория Литвинова, Антон Гуляев, Иван Батареев, Сабина Яппарова и Виталий Куликов.