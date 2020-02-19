Никита Кукушкин, Алексей Агранович, Филипп Авдеев и другие: как прошла вечеринка «Гоголь-центра»

После первого показа в БДТ актеров и продюсерскую группу чествовали на вечеринке в Social Club. Идея «В Питере — пить» гастролерам оказалась не близка, и мы прекрасно их понимаем — в этот вечер за раскрепощение и виражи на танцполе отвечал диджей Анатолий Бузинский. Никита Кукушкин, Филипп Авдеев, Семен Штейнберг и другие актеры прибыли после 4-часового спектакля, но духоподъемное «Сегодня мы победили тень Товстоногова!» Алексея Аграновича не оставило шансов усталости.