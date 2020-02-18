Редакция «Собака.ru» считает, что Петербург достоин самого лучшего будущего и уже третий год подряд награждает урбанистов, девелоперов, экологов, активистов, художников и дизайнеров, а также всех тех, кого называют «профессиональными горожанами».
Все гости премии «Петербург будущего 2020»
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Екатерина Кораблева
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Павел Пригара, Анастасия Пронина
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Артем Асеев, Георгий Клименко
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Максим Косьмин, Ксения Сидорина, Мария Тычинина, Алексей Шишкин
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Всеволод Василькиоти, Анастасия Василькиоти, Татьяна Нагорская
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Ирина Оганова, Ирина Актуганова, Татьяна Мошонкина
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Андрей Воронов
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Захар Кутьин, Марианна Устюгова, Василий Фролов
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Назвать лучшие урбанистические проекты 2019-го были приглашены главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская, главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк и художник Покрас Лампас. А болели за номинантов «Петербурга будущего» гости, понимающие разницу между апсайклом и ресайклом, — то есть все собравшиеся на гала-ужине в «Астории»! Среди них — директор Эрмитажа (а в этот вечер и почетный вручант) Михаил Пиотровский, балерина Алина Сомова, благотворитель Екатерина Смольникова, глава Новой Голландии Роксана Шатуновская и писательница Ирина Оганова.
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Людмила Шадрина, Ольга Порядина, Кристина Фролова
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Юрий Грудин
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Роксана Шатуновская, Любовь Леонтьева
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Дмитрий Иоффе, Татьяна Нагорская, Роман Саблин
Первой статуэтку из переработанного командой 99recycle пластика получила «Урбанист года» Екатерина Кораблева, превратившая безлюдную набережную Карповки в оазис Петроградского района. Вслед за ней ректор Академии художеств Семен Михайловский и дизайнер Антон Горланов — за выставки «Христос в темнице» и «Дейнека / Самохвалов» (вспомните очередь в Манеж!). Им награду вручили тренер женского футбольного клуба «Зенит» Ольга Порядина и футболистки Людмила Шадрина и Кристина Фролова. Появление на сцене спортсменок вдохновило Семена Ильича на создание нового городского слогана: «Надо жить в Петербурге: поближе к культуре, подальше от политики!».
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Наталья Аврамец, Елена Горбунова
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Мария Грекова, Мария Тиника, Екатерина Кораблева
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Ксения Морозова
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Ольга Никифорова, Тимур Гурцкой
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Лина Перлова, Фаддей Перлов
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Игорь Суханов
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Анастасия Контарович, Ирина Пономаренко
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Андрей Люблинский, Наталья Хвоенкова, Александра Генералова
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Анна Озеркова, Сергей Букин
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Из рук Михаила Пиотровского премию получил идеолог проекта «Староневский. Территория моды» Тимур Авсаджанашвили, примиряющий современное искусство и город. К слову, как и Ирина Оганова, наградившая экспозицию «Новая антропология» в Институте физиологии имени Павлова, ее куратора Ирину Актуганову и сотрудницу НИИ Татьяну Мошонкину.
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Кирилл Карачев, Екатерина Рубцова
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Дженни Яснец, Денис Войтов
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С завершением официальной церемонии визионеры перестали считаться со строгой рассадкой, а значит можно было воочию наблюдать, как между столами рождаются новые инициативы. Бросаем вызов Илье Кабакову: в будущее возьмут всех!
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Артем Кардаш, Дарья Табачникова
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Ольга Угарова
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Юлия Кузнецова
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Никита Селезнев, Александра Генералова
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Наталья Полунина, Михаил Возняков
Девелоперский проект года — общественное пространство «Бенуа 1890» и его идеологи Елена Плахтий и Андрей Лушников. Заброшенный парк на Тихорецком проспекте стал садом современного искусства.
Номинация «Ребрендинг района» — локальное сообщество жителей «Ветерки» в лице Георгия Клименко, Артема Асеева и Павла Брагина. Благодаря коллаборации дизайнеров и экологических активистов получилось спасти местную реку Новую от загрязнения, сделать интернет-платформу для самоорганизации жителей и выпустить дизайнерский мерч для района.
Сад года — травяной сад Новой Голландии и его создатели Юрий Фоменко и Дмитрий Голубев. Бюро «Мох» высадило на острове самые фотогеничный шалфей дубравный.
Краеведами года стала команда «Гэнгъ» — Ксения Сидорина, Мария Тычинина, Максим Косьмин и Алексей Шишкин. Активисты отмывают исторические парадные спасают дореволюционные витражи и проводят фестиваль «Крайкон».
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Нина Гордеева
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Софья Зима
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Светлана Болмотова
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Анна Заведий
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Константин Набель, Константин Новиков
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Евгения Бессонова, Людмила Чехова
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Екатерина Мохнарь, Сергей Мохнарь
Экологическим проектом года признано «Экотакси». Его основатели Всеволод и Анастасия Василькиоти гарантируют: вторсырье доедет до переработки.
Ресайкл-проект года сделала команда 99recycle – Захара Кутьин, Марианна Устюгову и Василий Фролов. Единомышленники видят ценность в том, что для большинства — мусор и отходы.
Лучшим новом пространством назван фанерный театр в БДТ, сделанный в соавторстве с архитектором Андреем Вороновым, руководителем бюро «Архатака». В сверхъестественной двухэтажной конструкции проходят спектакли, перформансы и лекции.
Социальный проект года — инклюзивное кафе «Огурцы», где люди с особенностями развития варят кофе, готовят веганские боулы и радушно принимают гостей. Основательница — Мария Грекова.
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии «Петербург будущего 2020»
отель «Астория» Rocco Forte Hotels,
бренд датской дизайнерской мебели и аксессуаров BoConcept,
компанию Simple.
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