Все гости премии «Петербург будущего 2020»

Девелоперский проект года — общественное пространство «Бенуа 1890» и его идеологи Елена Плахтий и Андрей Лушников. Заброшенный парк на Тихорецком проспекте стал садом современного искусства.

Номинация «Ребрендинг района» — локальное сообщество жителей «Ветерки» в лице Георгия Клименко, Артема Асеева и Павла Брагина. Благодаря коллаборации дизайнеров и экологических активистов получилось спасти местную реку Новую от загрязнения, сделать интернет-платформу для самоорганизации жителей и выпустить дизайнерский мерч для района.

Сад года — травяной сад Новой Голландии и его создатели Юрий Фоменко и Дмитрий Голубев. Бюро «Мох» высадило на острове самые фотогеничный шалфей дубравный.

Краеведами года стала команда «Гэнгъ» — Ксения Сидорина, Мария Тычинина, Максим Косьмин и Алексей Шишкин. Активисты отмывают исторические парадные спасают дореволюционные витражи и проводят фестиваль «Крайкон».