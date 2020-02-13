Гости предпремьерного показа фильма «Моя собака Идиот»

Вечер в «Англетере» стал тем случаем, когда откровения «Люблю идиота» или «Мой рецепт счастья — бокал белого» в светском смол-токе оказались уместны. Эти и другие цитаты из комедии «Моя собака Идиот» напечатали на табличках специально для закрытой предпремьеры фильма Ивана Атталя — экранизации одноименного романа Джона Фанте. В новой картине снялась большая часть семьи французского режиссера: сам Иван, его супруга (и муза Ларса фон Триера!) Шарлотта Генсбур, а также сын Бен Атталь.

Увидеть историю о том, как бездомная собака охраняет мечту писателя Анри, пришли актриса Полина Маликова, ресторатор Леонид Гарбар, предприниматель Наталья Тюльпанова и многие другие.