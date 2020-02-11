Ужин в честь юбилея Владимира Шклярова

Премьер Мариинского театра (и лучший принц Зигфрид из «Лебединого озера»!) Владимир Шкляров отметил 35-летие в ресторане The Repa — гастрономическом месте силы театральной богемы. Именинник на праздничном ужине появился последним, но по уважительной причине — исполнял главную мужскую партию в балете «Медный всадник» в дуэте с примой Викторией Терешкиной. Гости простили опоздание без лишних слов и немедля приступили к поздравлениям: выпивали за феноменальное чувство юмора Владимира и талант каждый раз проживать свою роль по-новому. Но танцы до рассвета пришлось отложить, ведь уже утром начиналась репетиция нового спектакля «Три маски короля».