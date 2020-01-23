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Парфюмерный вечер в честь визита Этьена де Сварда

«С мсье де Свардом мы, как ни странно, знакомы, но он мало об этом знает», — начала беседу с основателем марки Etat Libre d’Orange Татьяна Полякова. Наблюдать светский диалог в «Астории» пришлось с осторожностью: Этьен де Свард известный провокатор (чего только стоит название аромата Putain des Palaces), а его визави не менее известный гуру этикета.

Обошлось! На вечере под одобрительные аплодисменты представили три новых аромата: 500 years — оммаж эпохе Ренессанса, Experimentum Crusis по одноименной работе Исаака Ньютона и Spice Must Flow, восхваляющий подвиги торговцев Великого шелкового пути.

А после презентации гости воспользовались возможность попробовать премьерные парфюмы на вкус — бармены «Личфильда» создали их двойников на основе джина.

  • Антуан Кузами, Этьен де Свардт

  • Жанна Морозова, Юлия Топольская

  • Татьяна Полякова

  • Татьяна Соколова

  • Ян Фролов, Люсьен Фролова

  • Виктория Омельницкая

  • Дарья Гавра, Владимир Погорецкий

  • Мария Голубева

  • Виолетта Корниенко, Эрик Согомонян, Моника Фрезе

  • Юлия Хельд

  • Мария Коротких

  • Ион Липчиу

  • Эмин Ганифаев, Ната Каур

Фотограф: Денис Денисов

Leontiy Kasatkin,
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