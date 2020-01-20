«Дело в шляпе!» — утверждает основательница Cocoshnick Ольга Рузакова и без труда это доказывает: бренд, создающий головные уборы, отпраздновал первый юбилей. Гости 5-летия проекта выдержали строгий дресс-код, а значит в лобби SO/ St. Petersburg единовременно собралась добрая половина шоу-рума Cocoshnick — от канотье до панам. Благотворитель Екатерина Смольникова, дизайнер Юрий Питенин, фэшн-блогер Анастасия Ножина и другие увидели первую коллекцию драгоценных шляп и поучаствовали в благотворительном аукционе. Деньги от продажи канотье из велюра, украшенного серебром, направят подопечным инициативы Play and Help.
Юбилей бренда Cocoshnick
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Ольга Рузакова
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Иван Птахин
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Мария Кингсли
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Александра Малахова
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Марина Пашкевская
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Евгения Ковалевская
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Анна Малинина
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Леонтий Касаткин, Дарья Малыгина
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Натали Месяц
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Кира Матвеева
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Роман Егоров, Пелагея Гоматина
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Катерина Петрова, Иван Петров
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Виктория Шарапова
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Ольга Рузакова
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Анна Смирнова, Мария Туева
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Роман Зубенко, Ольга Рузакова, Николай Касрадзе
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Карина Мовсисян, Никита Шаповалов
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DJ Егор
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Жанна Сучкова, Юлия Зубенко
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Валерия Тагирова, Анна Кузнецова
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Фотограф: Никита Шубный
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