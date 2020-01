Юбилей бренда Cocoshnick

«Дело в шляпе!» — утверждает основательница Cocoshnick Ольга Рузакова и без труда это доказывает: бренд, создающий головные уборы, отпраздновал первый юбилей. Гости 5-летия проекта выдержали строгий дресс-код, а значит в лобби SO/ St. Petersburg единовременно собралась добрая половина шоу-рума Cocoshnick — от канотье до панам. Благотворитель Екатерина Смольникова, дизайнер Юрий Питенин, фэшн-блогер Анастасия Ножина и другие увидели первую коллекцию драгоценных шляп и поучаствовали в благотворительном аукционе. Деньги от продажи канотье из велюра, украшенного серебром, направят подопечным инициативы Play and Help.