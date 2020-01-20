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Юбилей бренда Cocoshnick

«Дело в шляпе!» — утверждает основательница Cocoshnick Ольга Рузакова и без труда это доказывает: бренд, создающий головные уборы, отпраздновал первый юбилей. Гости 5-летия проекта выдержали строгий дресс-код, а значит в лобби SO/ St. Petersburg единовременно собралась добрая половина шоу-рума Cocoshnick — от канотье до панам. Благотворитель Екатерина Смольникова, дизайнер Юрий Питенин, фэшн-блогер Анастасия Ножина и другие увидели первую коллекцию драгоценных шляп и поучаствовали в благотворительном аукционе. Деньги от продажи канотье из велюра, украшенного серебром, направят подопечным инициативы Play and Help. 

  • Евгения Ковалевская

  • Анна Малинина

  • Леонтий Касаткин, Дарья Малыгина

  • Натали Месяц

  • Кира Матвеева

  • Роман Егоров, Пелагея Гоматина

  • Катерина Петрова, Иван Петров

  • Виктория Шарапова

  • Ольга Рузакова

  • Екатерина Баранова

  • Анна Смирнова, Мария Туева

  • Роман Зубенко, Ольга Рузакова, Николай Касрадзе

  • Тима Шоки

  • Карина Мовсисян, Никита Шаповалов

  • DJ Егор

  • Жанна Сучкова, Юлия Зубенко

  • Валерия Тагирова, Анна Кузнецова

Фотограф: Никита Шубный

Leontiy Kasatkin,
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