Рик Оуэнс и Михаил Пиотровский на концерте Теодора Курентзиса

За сутки до наступления Нового года Петербург поделился надвое. Часть по доброй традиции рукоплескала «Щелкунчику» и солисту Виктору Лебедеву в Михайловском театре, но самые светские меломаны собрались на концерте Sound of Light в Академической капелле. Там в этот вечер оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса сыграл сочинения Жана-Филиппа Рамо — одну из своих самых востребованных гастрольных программ.

Почувствовать аполлонический свет музыки пришли дизайнер и почетный визитер Петербурга Рик Оуэнс, глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский с супругой Ириной Пиотровской, предприниматель Алексей Безобразов-младший и другие.