В Юсуповском дворце прошел рождественский прием от компании «Кашемир и Шелк». Начали с прогулки по гостиным дворца, в каждой из которых были установлены шоу-румы партнеров. В зале Прециоза торжественный вечер продолжился показом весенне-летних коллекций Peserico, Fabiana Filippi, Henry Beguelin и, конечно, «Кашемир и шелк». После завершения фэшн-шоу был дан балет: современное прочтение «Щелкунчика» показали в домашнем театре князей Юсуповых, сцена которого видела Полину Виардо, Федора Шаляпина, Михаила Глинку, Гектора Берлиоза.
Ксения Раппопорт и Елизавета Туктамышева на рождественском балу «Кашемир и шелк»
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Рикардо Перуффо, Паола Гонелла
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Мария Саава, Дмитрий Саава
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Наталья Гарт
На гала-ужине в Белококонном зале собрались актриса Ксения Раппопорт, фигуристка Елизавета Туктамышева, а также итальянская делегация: один из братьев-основателей Fabiana Filippi Марио Филиппи, президент Peserico Риккардо Перуффо владелец Rindi Брунелло Ринди и другие.
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