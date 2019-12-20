Ксения Раппопорт и Елизавета Туктамышева на рождественском балу «Кашемир и шелк»

В Юсуповском дворце прошел рождественский прием от компании «Кашемир и Шелк». Начали с прогулки по гостиным дворца, в каждой из которых были установлены шоу-румы партнеров. В зале Прециоза торжественный вечер продолжился показом весенне-летних коллекций Peserico, Fabiana Filippi, Henry Beguelin и, конечно, «Кашемир и шелк». После завершения фэшн-шоу был дан балет: современное прочтение «Щелкунчика» показали в домашнем театре князей Юсуповых, сцена которого видела Полину Виардо, Федора Шаляпина, Михаила Глинку, Гектора Берлиоза.