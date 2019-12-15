Гости церемонии «Собака.ru» Best Dressed в Петербурге 2019. Часть II

В атриуме ДЛТ прошла премия Best Dressed-2019 — традиционное чествование самых модных горожан. Определить их лидера невозможно, поэтому в этом году «Собака.ru» отказалась от рейтинга. Мы составили список, в который вошли главные носители петербургского стиля: от ньюкамеров до завсегдатаев. Среди них — прима Мариинского Диана Вишнева, дизайнер Юлия Матвиенко и солист Shortparis Николай Комягин. А на церемонии награждения директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая определила победителей, для которых хэштег #ДавайтеОдеватьсяКакПетербуржцы — образ жизни.

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