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Гости церемонии «Собака.ru» Best Dressed в Петербурге 2019. Часть II


 

В атриуме ДЛТ прошла премия Best Dressed-2019 — традиционное чествование самых модных горожан. Определить их лидера невозможно, поэтому в этом году «Собака.ru» отказалась от рейтинга. Мы составили список, в который вошли главные носители петербургского стиля: от ньюкамеров до завсегдатаев. Среди них — прима Мариинского Диана Вишнева, дизайнер Юлия Матвиенко и солист Shortparis Николай Комягин. А на церемонии награждения директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая определила победителей, для которых хэштег #ДавайтеОдеватьсяКакПетербуржцы — образ жизни.

Смотрите первую часть репортажа здесь.

  • Ольга Рузакова

  • Глория Тафришьян

  • Алена Дементьева 

  • Антон Глобин, Ульяна Глобина

  • Павел Даиси, Алена Секарова

  • Денис Агапов, Екатерина Агапова

  • Елена Никитина

  • Андрей Авраменко 

  • Максим Кузин, Полина Данилова

  • Алевтина Веселова

  • Александра Фёдо

  • Анна Наумова

  • Карина Харина, Алёна Евсеева 

  • Наталья Новогородова, Анжелика Смирнова

  • Анна Каменева

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии

«Best Dressed в Петербурге 2019»:

ДЛТ

myblu

 

Фотографы: Михаил Вильчук, Никита Шубный, Денис Денисов, Елизавета Медунецкая, Александр Попов, Дмитрий Колесов

Leontiy Kasatkin,
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