Гости церемонии «Собака.ru» Best Dressed в Петербурге 2019. Часть II
В атриуме ДЛТ прошла премия Best Dressed-2019 — традиционное чествование самых модных горожан. Определить их лидера невозможно, поэтому в этом году «Собака.ru» отказалась от рейтинга. Мы составили список, в который вошли главные носители петербургского стиля: от ньюкамеров до завсегдатаев. Среди них — прима Мариинского Диана Вишнева, дизайнер Юлия Матвиенко и солист Shortparis Николай Комягин. А на церемонии награждения директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая определила победителей, для которых хэштег #ДавайтеОдеватьсяКакПетербуржцы — образ жизни.
Смотрите первую часть репортажа здесь.
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Николай Николенко, Андрей Волков
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Карина Разумовская, Василий Смольный, Юлия Смольная, Егор Бурдин
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Дмитрий Попов, Алена Малинина
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Карина Графова
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Марина Кривенко
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Катя Рок, Катя Аксакова
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Александр Белькович, Ольга Белькович
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Юлия Хельд
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Дарья Гладких
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Александра Балаева
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Алиса Шорникова
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Екатерина Рубцова, Евгения Бессонова
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Ксения Гощицкая, Марина Корнилова, Наталья Гозман
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Ольга Рузакова
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Алена Дементьева
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Антон Глобин, Ульяна Глобина
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Павел Даиси, Алена Секарова
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Денис Агапов, Екатерина Агапова
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Елена Никитина
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Андрей Авраменко
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Максим Кузин, Полина Данилова
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Алевтина Веселова
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Александра Фёдо
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Анна Наумова
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Карина Харина, Алёна Евсеева
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Наталья Новогородова, Анжелика Смирнова
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Наталья Текоева, Валентина Румянцева
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Нэля Силина, Надежда Зотова
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Ольга Мельцер
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Лиза Одиноких (модельер), Игорь Кирпичев
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Евгений Петров
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Яна Лапикова
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Александра Генералова
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Эльмира Тулебаева
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Лилит Акопян
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Елизавета Замарина
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Жанна Галай, Ирена Азаркевич
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Лев Авербах, Виктория Флер
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Анна Озерова, Марат Кортез
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Наталья Скатова
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Анастасия Контарович, Ольга Гусева, Юлия Хельд
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Светлана Белоцерковцева
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Клим Гаврилов, Леся Пятакова
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Дмитрий Шкляр, Мария Булгак
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Ольга Зелинская, Светлана Сальникова
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Наталья Дрампьян
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Тигран Оганесов, Светлана Оганесова
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Илона Янайтис, Ирина Капелюш, Анна Данилова
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Лана Морозова
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Ольга Газеева, Юлия Роженцева, Анна Лагойская, Екатерина Некипелова, Наталья Дрампьян, Анна Каменева
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«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии
«Best Dressed в Петербурге 2019»:
myblu
Фотографы: Михаил Вильчук, Никита Шубный, Денис Денисов, Елизавета Медунецкая, Александр Попов, Дмитрий Колесов
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