Как прошла вечеринка Bar 812 во дворце Михаила Романова

В честь своего 11-летия и, к сожалению, только на одну ночь Bar 812 переехал во дворец князя Михаила Александровича! Единство классики и авангарда обеспечили уличные художники Gypsy Vova и Lesha Melki, которые в классических интерьерах расписывали метровое полотно, двигаясь на встречу друг другу. Вдохновлял артистов плейлист DJ-резидентов Bar 812 Михаила Авербах, Алексея Миронова и Mary Mary, а также дикое диско от «Меджикул» — группа на деле показала, как живое исполнение трека «Насалатило» резко увеличивает количество тостов.

Поздравить идеологов бара пришли блогер Алексей Жидковский, диджей Федор Крылов, основатель проекта «Они пожрать любят» Ксения Дубяго и другие.