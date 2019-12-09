Традиционно после московских показов создатель и идеолог фестиваля Context Диана Вишнева привезла современный танец в родной Петербург. В этом году завершают международную программу спектакль Equal Elevations от компании La Veronal, а также Grand Finale в постановке одного из самых многообещающих хореографов Хофеша Шехтера.
Диана Вишнева на премьере балета Equal Elevations в Музее Фаберже
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Маркос Морау, Лорена Ногаль, Марина Родригез, Мануэль Родригез, Сау Чинг Вонг
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Роксана Шатуновская, Марк Шатуновский, Наргис Сахибова
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Дмитрий Озерков, Наталья Озеркова
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Наталья Метелица, Владимир Кожевников
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Анастасия Яценко
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Юрий Грудин, Авхад Гареев
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Чарли Стэдлер
Equal Elevations с момента создания специально для «Центра искусств королевы Софии» не покидает музейные пространства. Петербургская премьера не исключение: площадкой для диалога между танцовщиками и скульптурой стал Музей Фаберже. Иммерсивный балет Маркуса Морау обладает сложной морфологией движения и отрицает существование гравитации.
Разобраться в идеях Морау пришли глава проекта «Новая Голландия» Роксана Шатуновская, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, девелопер Юрий Грудин и другие.
Фотограф: Михаил Вильчук
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