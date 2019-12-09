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Диана Вишнева на премьере балета Equal Elevations в Музее Фаберже

Традиционно после московских показов создатель и идеолог фестиваля Context Диана Вишнева привезла современный танец в родной Петербург. В этом году завершают международную программу спектакль Equal Elevations от компании La Veronal, а также Grand Finale в постановке одного из самых многообещающих хореографов Хофеша Шехтера.

Equal Elevations с момента создания специально для «Центра искусств королевы Софии» не покидает музейные пространства. Петербургская премьера не исключение: площадкой для диалога между танцовщиками и скульптурой стал Музей Фаберже. Иммерсивный балет Маркуса Морау обладает сложной морфологией движения и отрицает существование гравитации.

Разобраться в идеях Морау пришли глава проекта «Новая Голландия» Роксана Шатуновская, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, девелопер Юрий Грудин и другие.

Фотограф: Михаил Вильчук

Leontiy Kasatkin,
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