Диана Вишнева на премьере балета Equal Elevations в Музее Фаберже

Equal Elevations с момента создания специально для «Центра искусств королевы Софии» не покидает музейные пространства. Петербургская премьера не исключение: площадкой для диалога между танцовщиками и скульптурой стал Музей Фаберже. Иммерсивный балет Маркуса Морау обладает сложной морфологией движения и отрицает существование гравитации.

Разобраться в идеях Морау пришли глава проекта «Новая Голландия» Роксана Шатуновская, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, девелопер Юрий Грудин и другие.