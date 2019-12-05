Ужин с Яном Фабром в особняке Кушелева-Безбородко

Рыцарь отчаяния, воин красоты и всадник перфоманса Ян Фабр спустя три года после персональной выставки в Эрмитаже вернулся в Петербург с новыми блокбастерами. Так, на фестивале «Любовь — высшая сила» в БДТ художник, режиссер и скульптор представит свои спектакли. Среди них российская премьера «Ночного писателя» — в постановке задействованы Александр Молочников и Андрей Феськов, которые ездили репетировать с маэстро в Бельгию. Художник Пьер Кулибеф сделал в подвалах основного здания выставку, переводящую театральный мир Фабра на язык видео-арта. Кульминацией «гастролей» станет всенародный показ фильма бельгийца на Дворцовой площади — к дню рождения Эрмитажа.