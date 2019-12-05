Рыцарь отчаяния, воин красоты и всадник перфоманса Ян Фабр спустя три года после персональной выставки в Эрмитаже вернулся в Петербург с новыми блокбастерами. Так, на фестивале «Любовь — высшая сила» в БДТ художник, режиссер и скульптор представит свои спектакли. Среди них российская премьера «Ночного писателя» — в постановке задействованы Александр Молочников и Андрей Феськов, которые ездили репетировать с маэстро в Бельгию. Художник Пьер Кулибеф сделал в подвалах основного здания выставку, переводящую театральный мир Фабра на язык видео-арта. Кульминацией «гастролей» станет всенародный показ фильма бельгийца на Дворцовой площади — к дню рождения Эрмитажа.
Ужин с Яном Фабром в особняке Кушелева-Безбородко
В честь визита Яна Фабра был дан торжественный прием, на котором почтение ему засвидетельствовали главные игроки локальной арт-сцены и сочувствующие меценаты. Фэшн-консультант Фрол Буримский, бизнесмен Михаил Баженов, основатель компании Dance Open Екатерина Галанова и другие посмотрели работы современных петербургских и европейских художников (в том числе экспонента Венецианской биеннале Шишкина-Хокусая) в особняке Кушелева-Безбородко и задержались на выступление солиста Мариинского Александра Трофимова. Но главный герой вечера в компании худрука БДТ Андрея Могучего ужина не дождался и поспешил на монтаж декораций мировой премьеры «Воскресения Кассандры».
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Лариса Тиктинская, Оксана Ермакова
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Игорь Суханов
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Яна Зубова, Александр Трофимов
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Леонтий Касаткин, Александра Генералова
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Марина Альвитр
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Алина Возбранная
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Андрей Пеньков, Татьяна Пенькова, Иван Кондюрин
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Дарья Иванова, Анастасия Кузнецова
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Фотограф: Виталий Коликов
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