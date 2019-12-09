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Прием «Смоленских бриллиантов» в Государственном Эрмитаже

Государственный Эрмитаж и ювелирная группа «Смоленские бриллианты» — союз нерушимый. Мастера компании создают наградные знаки, исполненные в форме логотипа музея, реставрируют ордена и выпускают коллекции по мотивам русской архитектуры и эскизам Карла Фаберже из фондохранилища. В честь 16-летия сотрудничества был дан торжественный прием: гости прогулялись по ночному императорскому дворцу и посетили предпоказ выставки к 250-летию со дня учреждения ордена Святого Георгия.

  • Дмитрий Кунцев, Елена Кунцева

  • Маргарита Скрипченкова, Георгий Беликов, Ирина Дегтярева

  • Светлана Филиппова

  • Агата Семенова

  • Анна Родина, Игорь Родин

  • Ольга Аксючиц, Владимир Лебедев

  • Ася Галиева, Полина Андриановская

  • Вера Гармашова

  • Максим Осповат, Маргарита Монти

  • Анастасия Контарович

  • Нина Симонова

  • Светлана Сальникова

  • Екатерина Машарова, Сергей Машаров

  • Николай Бондарь

  • Станислав Александров

  • Елена Жидкова

  • Вячеслав Метлин, Нина Метлина

  • Евгений Гитлин

  • Юлия Саутина

  • Шушаник Степанян, Наталия Белкина

  • Александр Елинский, Светлана Елинская

  • Наталья Маслова

  • Галина Семенова

  • Ирина Герасёва, Юрий Герасёв

  • Тигран Оганесов, Светлана Оганесова

  • Дмитрий Тылевич, Татьяна Тылевич

  • Ольга Дулина

  • Иван Кейвомяги, Юлия Кейвомяги

  • Светлана Федорова

  • Михаил Густов

  • Сергей Владимиров

  • Наталья Воробьева

  • Екатерина Синьковская

  • Мария Кузнецова, Алексей Кузнецов

  • Маргарита Монти, Максим Осповат

  • Любовь Антипова

  • Галина Кириллова, Людмила Рошковская

  • Ольга Зуева

  • Симоне Орландини

  • Юлия Колесникова

  • Сергей Смоленский

  • Кирилл Маслов, Елена Маслова, Дмитрий Маслов

Фотограф: Илья Круглянский

Leontiy Kasatkin,
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