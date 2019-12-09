Прием «Смоленских бриллиантов» в Государственном Эрмитаже

Государственный Эрмитаж и ювелирная группа «Смоленские бриллианты» — союз нерушимый. Мастера компании создают наградные знаки, исполненные в форме логотипа музея, реставрируют ордена и выпускают коллекции по мотивам русской архитектуры и эскизам Карла Фаберже из фондохранилища. В честь 16-летия сотрудничества был дан торжественный прием: гости прогулялись по ночному императорскому дворцу и посетили предпоказ выставки к 250-летию со дня учреждения ордена Святого Георгия.