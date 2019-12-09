Государственный Эрмитаж и ювелирная группа «Смоленские бриллианты» — союз нерушимый. Мастера компании создают наградные знаки, исполненные в форме логотипа музея, реставрируют ордена и выпускают коллекции по мотивам русской архитектуры и эскизам Карла Фаберже из фондохранилища. В честь 16-летия сотрудничества был дан торжественный прием: гости прогулялись по ночному императорскому дворцу и посетили предпоказ выставки к 250-летию со дня учреждения ордена Святого Георгия.
Прием «Смоленских бриллиантов» в Государственном Эрмитаже
-
Дмитрий Кунцев, Елена Кунцева
-
Маргарита Скрипченкова, Георгий Беликов, Ирина Дегтярева
-
Светлана Филиппова
-
Агата Семенова
-
Анна Родина, Игорь Родин
-
-
Ольга Аксючиц, Владимир Лебедев
-
Ася Галиева, Полина Андриановская
-
Вера Гармашова
-
Максим Осповат, Маргарита Монти
-
-
Нина Симонова
-
Светлана Сальникова
-
Екатерина Машарова, Сергей Машаров
-
Николай Бондарь
-
Станислав Александров
-
Елена Жидкова
-
Вячеслав Метлин, Нина Метлина
-
Евгений Гитлин
-
Юлия Саутина
Фотограф: Илья Круглянский
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.