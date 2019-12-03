Коктейль в «Астории» в честь открытия рождественской ели Dior

Традиционно модный дом Dior украшает планету к Рождеству и устанавливает праздничные ели в самых романтичных локациях – на фасаде парижской штаб-квартиры бренда на Авеню Монтень, в амстердамском аэропорту Схипхол или «Галереи Лафайет». А в этом году роскошный символ Нового года принимает у себя Петербург и отель «Астория»! Белую елку высотой четыре метра (уже заняла почетное место в гостиной «Ротонда») украшают 240 разноцветных игрушек, выполненных по мотивам «африканской» коллекции Марии Грации Кюри.

Открыть сезон и поздравить друзей с Наступающим пришли главный тренер «Зенита» Сергей Семак с супругой Анной Семак, писатель Ирина Оганова, психолог Кира Турчак, благотворитель Екатерина Смольникова и другие.