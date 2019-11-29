Куснирович, Новиков, Цыпкин, Терехов и другие на дне рождения Арама Мнацаканова в Bosco Mishka Bar

Ресторатор и глава семейства Probka Family Арам Мнацаканов отпраздновал 57-летие в своем новом проекте Bosco Mishka Bar. Винный бар на Красной площади открыт в партнерстве с владельцем ГУМа Михаилом Куснировичем.

В виш-листе именниника все пункты как один взывали: «винил, винил и еще раз винил!». Поэтому подаренные пластинки (к слову, входной билет на вечеринку), выстроились в метровые колонны.

Гостей, среди которых были ресторатор Аркадий Новиков, дизайнер Александр Терехов и писатель Александр Цыпкин, Арам Михайлович встречал, стоя за диджейским пультом. А затем, передав музыкальную эстафету профессионалам The Phly Boyz и DJ Виталию Козаку, отправился принимать поздравления и угощать дорогих друзей.