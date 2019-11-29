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Куснирович, Новиков, Цыпкин, Терехов и другие на дне рождения Арама Мнацаканова в Bosco Mishka Bar

Ресторатор и глава семейства Probka Family Арам Мнацаканов отпраздновал 57-летие в своем новом проекте Bosco Mishka Bar. Винный бар на Красной площади открыт в партнерстве с владельцем ГУМа Михаилом Куснировичем.

В виш-листе именниника все пункты как один взывали: «винил, винил и еще раз винил!». Поэтому подаренные пластинки (к слову, входной билет на вечеринку), выстроились в метровые колонны.

Гостей, среди которых были ресторатор Аркадий Новиков, дизайнер Александр Терехов и писатель Александр Цыпкин, Арам Михайлович встречал, стоя за диджейским пультом. А затем, передав музыкальную эстафету профессионалам The Phly Boyz и DJ Виталию Козаку, отправился принимать поздравления и угощать дорогих друзей.

  • Александра Кузенкина, Дарья Пожарская

  • Ольга Ващилина, Аделина Мнацаканова, Наталья Левицкая

  • Арам Мнацаканов, Михаил Друян

  • Дмитрий Пинский, Алина Пинская 

  • Александра Диденко, Екатерина Яценко

  • Анатолий Корнеев, Ольга Корнеева

  • Анна Жарова, Александр Пастернак, Ксения Игнатова, Нина Квасняк

  • Ольга Андрикопулос, Екатерина Моисеева 

  • Андрей Кузьмин

  • Арам Мнацаканов

  • Александр Сысоев, Лидия Сысоева

  • Иван Третьяков

  • Алексей Лапшин, Наталья Малиновская

  • Игорь Гаранин

  • Ольга Ващилина, Вероника Третьякова

  • Александр Батушанский, Гия Хучуа

Leontiy Kasatkin,
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