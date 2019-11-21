XVII благотворительный вечер фонда «Шаг навстречу»

Друзья фонда «Шаг навстречу» собрались в отеле Four Seasons на традиционном благотворительном ужине. Помочь детям, нуждающимся в лечении, пришли глава «Газпром нефть» Александр Дюков, предприниматель Борис Зингаревич, основатель компании Biocad Дмитрий Морозов, девелопер Юрий Грудин и другие филантропы со всей страны.

Президент фонда Татьяна Зингаревич торжественно открыла вечер: призвала собравшихся в зале «Монферран» объединиться ради спасения жизней и пригласила актрису и члена Попечительского совета Алену Бабенко выступить со своей историей пожертвования.

Среди выставленных предметов — картины подопечных, серебряный чайный набор Cartier, турнирная футболка Хабиба Нурмагомедова, а также икона Казанской Божией Матери в пуховой ризе, приобретенная за самое щедрое пожертвование.