В «Яндекс.Погода» появилась возможность выбрать направление для путешествия с подходящим климатом

Сервис «Яндекс.Погода» поможет пользователям выбрать направления для путешествия с подходящим климатом. Для этого нужно сравнить города в специальных интерактивных таблицах.

Можно выбрать до восьми городов и интересующий месяц — например, взять Санкт-Петербург и греческий город Малья в сентябре. В таблице есть информация о температуре воздуха и воды, количестве ясных и дождливых дней, о ветре и других характеристики. Для составления таблиц «Яндекс.Погода» использует данные за последние десять лет.

«Люди часто ищут прогноз не для своего города, а для какого-то еще. Человек смотрит один город, другой, третий — вероятно, он выбирает, куда лучше поехать. Мы хотим сделать сервис удобным помощником для планирования путешествий и начали со сравнения городов», — рассказывает руководитель сервиса Дмитрий Соломенцев.

Ресурс предлагает несколько готовых подборок по самым популярным запросам: выбрать африканский курорт для пляжного отдыха или европейскую столицу для празднования Нового года.

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