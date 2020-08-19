Что смотреть в Выборгском районе? Пряные крендели, секретный пляж и ресторан на берегу озера

Крендели!

В Выборге с XV века пекут знаменитые крендели — из особого теста со смесью пряностей. В городе много лавок с коваными вывесками в виде кренделей, где их и можно приобрести. На мой вкус, лучшие подают в одном из самых старых домов Выборга — Усадьбе бюргера. В ней есть сувенирная лавка и кафе — это то, что вам нужно.