Как Черниговская читала в Комарово доклады, а на дачах там бывал Бродский? О поселке рассказывает Андрей Аствацатуров

Дачу в Комарово купил в 1959 году мой дедушка, академик, доктор филологических наук Виктор Максимович Жирмунский — лингвист, литературовед и один из важнейших представителей ленинградской грамматической школы. До этого он со своей семьей каждое лето снимал дачи на Карельском перешейке, в Ушково или в том же Комарово, но тут пред ставился случай ее приобрести: некий работник торговли срочно избавлялся от собственности, чтобы не иметь проблем с правоохранительными органами. Купил дачу дед за 250 тысяч рублей — это внушительная сумма по тем временам, но он был членом-корреспондентом Академии наук СССР и получал большую зарплату.

Дед поселился в Комарово и до конца жизни (В. М. Жирмунский скончался в 1971 году. — Прим. ред.) проводил там круглый год, лишь дважды в неделю приезжая на работу в Институт языкознания. Поселок ему нравился: тихо, спокойно. Кроме того, дед стал частью местной социальной жизни — рядом находились дома его коллег и друзей, они все ходили друг другу в гости на чай с клубничным вареньем.