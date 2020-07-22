Мы уверены: Карелия, Выборг, Приозерск и Гатчина – это новые Швейцария, Тоскана и страна Басков. Редакция «Собака.ru» запускает проект, посвященным небанальным местам Ленинградской области. Наши герои — бизнесмены, художники, артисты, блогеры, фермеры и активисты — делятся любимыми локациями. Свой гид по Карелии составили президент «Адаманта» Игорь Лейтис и гендиректор Air Cargo Advisers Никита Иванов.
Что посмотреть в Карелии? Проклятая гора, шхеры и эко-ферма
Игорь Лейтис
Президент холдинга «Адамант»
Озеро Янисъярви
Озеро Янисъярви – одно из самых загадочных и красивых в Карелии. Говорят, оно возникло на месте падения метеорита. Здесь не только потрясающая троллинговая рыбалка на судака и щуку и чистейшая вода, но и один из самых романтичных закатов в этой местности.
«Черные камни»
База отдыха стоит на берегу Янисъярви. Здесь можно найти все: от стандартных номеров в отеле до шикарных коттеджей с камином, любые активные развлечения для детей и взрослых. Бассейн с подогревом, если вода в озере слишком холодная. В местном ресторане «Плакучая Ива» могут приготовить ваш улов. Рыбалка – не ваше? Попробуйте местную уху из двух видов рыбы с маринованными томатами и филе дикой семги в цитрусовой панировке от шеф-повара.
Карельский зоопарк
Я основал один из самых больших на Северо-Западе зоопарков — с искусственными озерами и территорией в 50 футбольных полей – более 30 Га. У нас можно увидеть 650 редких зверей и птиц со всего мира, все они живут в природном ландшафте. А животные в дикой природе доставляют удовольствие одним своим видом. Оленята, козочки, кролики, пони нравятся всем и всегда. Гладить и кормить – можно и нужно. Угощения для зверей всегда есть на входе
Музей в скале «Гора Филина»
Малоизвестный музей в городе Лахденпохья. Рукотворный военный бункер в скале, созданный финскими военными. В дополнение – парк военной техники и геологический музей. А если нужно что-то более динамичное – сыграйте в страйкбол или привезите сюда друзей для квеста. В местном кафе – блюда военно-полевой и карельской кухни.
Гора Паасо
Бывшее городище древних карел, а сегодня – просто живописная гора. Когда-то здесь находили остатки керамических осколков, наконечники копий и обломки мечей, ювелирные украшения. Виды для съемок тут потрясающие. Но смотрите не только по сторонам, но и под ноги, возможно, вам тоже повезет, и вы найдете древнее сокровище.
Никита Иванов
Гендиректор Air Cargo Advisers
Национальный парк «Ладожские шхеры»
Это россыпь тысячи скальных островов, добраться на которые можно только на лодке. Захватите палатки, спички и прочее — это походное приключение. Рыбалка точно вам понравится: мы, совсем непрофессиональные рыбаки, поймали 7-килограммовую щуку размером с ногу взрослого мужчины! Попробуйте сварить уху — обязательно на ладожской воде. В тех краях также популярны байдарочные туры с остановками на островах на обед и сбор ягод.
Музей-заповедник «Кижи»
В архитектурный ансамбль Кижского погоста, стоящего на острове Кижи в Онежском озере, входят две деревянные церкви и колокольня XVIII—XIX веков под охраной ЮНЕСКО. Сделан удобный причал, кругом деревянные настилы и классные ресторанчики (попробуйте местную уху и сырники с вареньем из морошки!). В глубине парка много поинтов с активностями, посвященными древней культуре: хочешь — пеки калитки и монастырский хлеб по древним рецептам , хочешь — играй на старинных инструментах или куй железо под присмотром кузнеца. Добраться можно на метеоре, который ходит раз в полчаса. Альтернатива — частные лодочники, номера которых расклеены на каждом заборе.
Переночевать можно на берегу Онежского озера в деревне Кожма. На Airbnb есть жилье в рустикальном стиле: сидя у камина, любуйтесь озером через панорамные окна или медитируйте на веранде. Этот домик найти легко — остальные 30 имеют привычный деревенский вид.
«Точка на карте» и «Ладожская усадьба»
Такие новые, чистые, современные отели как «Точка на карте» сейчас тяжело найти даже в Европе — там они есть, но стоят сильно дороже. Более люксовая история — коттеджи «Ладожская усадьба». Люблю их за инфраструктуру: есть все от вейкбординга до бани.
Олонец
Не поверите, но лучшие фото для Инстаграма получатся в городе Олонец — на старых подвесных мостах, переброшенных через реку Олонка. Локальная гастроиндустрия пока ограничивается придорожными кафе, но, я надеюсь, местные предприниматели среагируют на возросший внутренний туризм.
Гора Воттоваара
Это самое высокое место в Карелии, загадочный и мистический каменный холм, на котором почему-то не выживает растительность. Неудивительно, что это место паломничества эзотериков и ясновидящих: гигантские неподвластные человеку валуны в тех местах обработаны и сложены в круг.
Эко-ферма «Акуловка»
На ферме выращивают радужную форель и продают эко-продукты. И, главное, заказать у них сто яиц, несколько кг свежайшей рыбы можно с доставкой в Петербург! А вдоль трассы найдете стихийные рынки, где продают морошку, чернику, клюкву и грибы.
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