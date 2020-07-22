Что посмотреть в Карелии? Проклятая гора, шхеры и эко-ферма

Музей-заповедник «Кижи»

В архитектурный ансамбль Кижского погоста, стоящего на острове Кижи в Онежском озере, входят две деревянные церкви и колокольня XVIII—XIX веков под охраной ЮНЕСКО. Сделан удобный причал, кругом деревянные настилы и классные ресторанчики (попробуйте местную уху и сырники с вареньем из морошки!). В глубине парка много поинтов с активностями, посвященными древней культуре: хочешь — пеки калитки и монастырский хлеб по древним рецептам , хочешь — играй на старинных инструментах или куй железо под присмотром кузнеца. Добраться можно на метеоре, который ходит раз в полчаса. Альтернатива — частные лодочники, номера которых расклеены на каждом заборе.

Переночевать можно на берегу Онежского озера в деревне Кожма. На Airbnb есть жилье в рустикальном стиле: сидя у камина, любуйтесь озером через панорамные окна или медитируйте на веранде. Этот домик найти легко — остальные 30 имеют привычный деревенский вид.

«Точка на карте» и «Ладожская усадьба»

Такие новые, чистые, современные отели как «Точка на карте» сейчас тяжело найти даже в Европе — там они есть, но стоят сильно дороже. Более люксовая история — коттеджи «Ладожская усадьба». Люблю их за инфраструктуру: есть все от вейкбординга до бани.