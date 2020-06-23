Очевидно, что единственный способ провести отпуск этим летом — провести его в России. Почему без сожаления стоит променять Прованс на Ленобласть, а Милан на поселок Крестцы, мы узнали у наших героев. Читайте инсайдерский гид по Русскому Северу — месту силы предпринимателей, политиков и деятелей искусства!
Русский Север: где отдыхать летом в России? Советуют Лиза Боярская, Виктория Шелягова и Антон Георгиев
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Артемиево-Веркольский монастырь
Спектакль МДТ «Братья и Сестры» по роману Федора Абрамова в основном составе шел на сцене нашего театра 30 лет. В 2014 началась подготовка к премьере в новой редакции. Конечно, компания молодых артистов не могла сразу приступить к репетициям! Мы отправились в экспедицию на родину Абрамова, в село Веркола, где разворачиваются события романа и по сей день живут потомки прототипов наших героев. Общались с местными жителями, расспрашивали про их жизнь, перенимали северный говор, слушали песни. Особенно содержательны были истории старшего поколения, которые помнят и войну, и победу.
Парни ездили на лесоповал, девушки косили сено и готовили в русской печке, носили ведра с водой на коромыслах — примеряли бытовую жизнь наших героев. И если мы косили час и достаточно сильно устали, то бабы уходили на сенокос на рассвете и возвращались поздно вечером!
В Верколе много гостевых домов. Непременно остановитесь в одном из них — это гораздо колоритнее, чем любая гостиница! Мы выбрали «Татьянину избу». Живешь как будто в гостях: либо в пристройке к хозяйской избе, либо в отдельном домике на участке. Послушайте рассказы о северной культуре, традициях, ценностях, научитесь готовить в русской печке шаньги, обязательно попробуйте житник и, конечно, местные соленья-варенья, травяные чаи и настойки. Их, кстати, можно приобрести и увезти в подарок. А если вы едете поздней осенью или зимой, возможно, вам посчастливится увидеть северное сияние!
Посетите литературно-мемориальный музей Федора Абрамова, дом с конем (ему 160 лет!) и, конечно же, Артемиево-Веркольский монастырь. В советское время он был разрушен, сейчас восстанавливается. Если хочется перестать постоянно бежать и все успевать, а просто быть здесь и сейчас — вам на берег реки Пинеги, в Верколу!
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Выставка «небес» из каргопольских церквей в Христорождественском соборе
Христорождественский собор в Каргополе возведен при Иване Грозном и запоминается сказочным силуэтом и множеством пристроек, которые на протяжении нескольких веков меняли облик сооружения. Прямо сейчас в соборе идет выставка «небес» из окрестных храмов: каркасных потолков в виде солнца с расходящимися лучами, которые перекрывают внутреннее пространство шатра. На Русском Севере осталось не более двух десятков церквей и часовен с сохранившимися «небесами». Они продолжают утрачиваться — в основном от пожаров.
По Каргополю нужно гулять пешком: встретить рассвет с рыбаками на шатких деревянных мостках или проводить закат, любуясь речными просторами Онеги. В величественных белокаменных соборах, деревянных церквях и часовнях проявляется весь местный вкус, впитавший щедрую декоративность Москвы и новгородскую сдержанность, величавость и строгость. Тихие улицы сохранили аутентичность благодаря нередким деревянным домам с фасадами, богато декорированными резьбой.
В коллекции каргопольского музея-заповедника представлена подробная коллекция лицевого шитья: здесь издавна существовал обычай украшать жемчуговым шитьем иконы и предметы одежды. Жемчуг использовали исключительно местный, с XVIII столетия его все чаще заменяли стеклярусом. Сегодня из-за плохой экологии жемчуг на Русском Севере не добывается.
Поддержать город очень просто: приезжайте сюда с семьей или друзьями, остановитесь в гестхаусе у местных жителей, купите на память несколько знаменитых глиняных каргопольских игрушек или картин художников Шевелевых, поддержите местных фермеров — в районе появились частные хозяйства, производящие нереальные молочные продукты.
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Фабрика «Крестецкая строчка»
В Новгородской области посмотрите Владычную палату Новгородского Кремля (выполнена в стиле западноевропейской готики!), Софийский собор (самый старый из сохранившихся древнерусских храмов!), Юрьев монастырь, музей деревянного зодчества «Витославлицы».
Когда посетите весь список, отправляйтесь ужинать в Zavodbar блюдами из русской печи: серые щи или колбаски из ильменского судака, а также отличные настойки собственного приготовления. Бар, к слову, находится на территории ликеро-водочного завода «Алкон», которому больше 120 лет. О ночевке лучше подумать заранее: рекомендую аутентичный бутик-отель Truvor, в нем всего около 20 номеров.
Маст-визит (!) — наша фабрика-музей «Крестецкая строчка», которая находится за 50 км до Валдая. Одежда и столовый текстиль, которые шьют наши мастерицы из традиционного льна, уникальна: вид русской вышивки «крестецкая строчка» появился 160 лет назад. Обязательно загляните в Иверский монастырь, построенный на одном из островов Валдайского озера. Припозднились? Переночуйте в гостинице «Валдай Эко Клуб», а в монастыре закажите трапезу с монахами.
Приезжать в Каргополье лучше всего на поезде по Северной железной дороге, отправляясь из Москвы с Ярославского вокзала. Поезд прибывает на станцию Няндома. Здесь в одной из таких построек и располагается краеведческий музей «Дом Няна», созданный энтузиастами в деревянном двухэтажном здании с прилегающим флигелем. Недалеко от станции недавно заработало пекарное производство – восстановленные пару цехов производят отличный хлеб.
Доберитесь до деревни Погост: среди старых лиственниц стоит церковь Богоявления Господня 1787 года — едва ли не последний пример восьмигранного храма в русском деревянном зодчестве. Здесь находится и расписное «небо», созданное артелью Богданова-Корбатовского в XVIII веке.
Если договориться с местными жителями, можно пройти в Александро-Ошевенский монастырь по Александровой тропе — через древние поселения, камни со следом преподобного Александра Ошевенского, поклонные кресты, озера и древние часовни. Обряды совершают в каждом пункте: нужно пройти маршрут по протоптанной тропе, прикоснуться к камню, наступить на него, умыться, попить или выкупаться в роднике или озерце, помолиться и оставить что-то у обетного креста.
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Ферапонтов монастырь
В первую очередь нужно понимать, чего не стоит делать. Не надо селиться в бывших советских гостиницах, они могут произвести на вас самое неожиданное впечатление и испортить поездку. Самое разумное – снять частный коттедж в нескольких километров от Кириллова.
В этих краях вопрос еды, по крайней мере два года назад, представлял собой логистическую проблему. Не все рестораны из тех, что вы обнаружите в справочнике, работают по часам, а из тех, что работают – не все располагают к приятной трапезе. Зато в магазинах есть свежие местные продукты, а домики в аренду сдают не только с кухней, но и с мангалом. На это и делайте ставку. Если повезет с сезоном, привезите из поездки местные ягоды или грибы.
С осмотром достопримечательностей проблем не будет. Три главные точки притяжения – это Ферапонтов монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь и город Белозерск с трудно различимыми остатками кремля и несколькими старыми церквями. Главный пункт программы, конечно, – Ферапонтово с фресками Дионисия. Тут вам не скучная церковная живопись! Известно, что Дионисий сделал роспись феноменально быстро и по широким мазкам можно представить себе движения кисти. К сожалению, и бумажные путеводители, и смотрители музея умалчивают о размере гонорара художника – что, конечно, оставляет картину прошлого неполной.
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Новгородский Кремль
Поездка в Великий Новгород с открытием новой трассы М-11 стала занимать меньше времени, чем попытка добраться до Финского залива в солнечный воскресный день. Уже через 1,5 часа вы в городе, с которого начиналась русская государственность и который на протяжении столетий был духовным и культурным центром Русского Севера.
В отличии от многих новодельных туристических мест, здесь вы еще можете прикоснуться к камням X-XIV веков монастырей, церквей, крепостей (Рюриково Городище, Ярославо Дворище, Юрьевский Монастырь, Софийский Собор, Новгородский Кремль-Детинец и многое другое). Увидеть не испорченную реставрацией живопись византийских мастеров (св. Константин и Елена в Софийском Соборе, фрески Феофана Грека в церкви Спаса на Ильине, фрески в церкви Спаса на Нередице и др.), почувствовать атмосферу домонгольский Руси.
Не ждите от поездки гастрономических открытий и ярких отельных впечатлений. Сегодня все только вспоминают о ресторане «Детинец», который располагался в одной из башень Кремля, но уже несколько лет, как его закрыли. Вам остается кафе «Колобок» на Торговой стороне, где вы вспомните все кулинарные предпочтения детства и кафе «Шоколад», единственном месте с белыми скатертями и вкусными завтраками.
Сейчас нахожусь между Ладогой и Онегой в туристическом комплексе «Мандроги» — филиале Древней Руси. Заселяешься в настоящую избу или терем и начинаешь жить по «Домострою»: косишь сено, топишь печь, доишь корову, чистишь зубы золой. Электричества и интернета, разумеется, нет!
Больше всего люблю доить корову, расписывать матрешки (даже сделала пару в виде подруги Иры Огановой!) и плести лапти — лучшая антистресс-терапия. Всю самоизоляцию провожу здесь и еще все дела не переделала! Планирую коня подковать и слепить глиняный сервиз.
То, что вы сделаете своими руками, советую привезти на память себе и друзьям. Здесь работает целый город мастеров, которые обучат любым народным промыслам. Зимой можно кататься в санях, летом — в упряжках. Но главная забава — выезд на пикник с самоваром и пирогами в русский народных костюмах.
Посетите монастыри старой Ладоги — ехать 100 км, поэтому выдвигаться лучше с самого утра. В том же направлении начинается Серебряное кольцо России с его деревянными храмами, построенными без единого гвоздя. Обратите внимание на прекрасную 500-летнюю церковь Георгия Победоносца в деревне Родионово. Иконы, которые раньше находились в ней, сейчас хранятся в Эрмитаже и Третьяковке. И недалеко Лодейное поле, где Петр I построил первые ладьи — отсюда и название города.
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