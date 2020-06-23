Русский Север: где отдыхать летом в России? Советуют Лиза Боярская, Виктория Шелягова и Антон Георгиев

Спектакль МДТ «Братья и Сестры» по роману Федора Абрамова в основном составе шел на сцене нашего театра 30 лет. В 2014 началась подготовка к премьере в новой редакции. Конечно, компания молодых артистов не могла сразу приступить к репетициям! Мы отправились в экспедицию на родину Абрамова, в село Веркола, где разворачиваются события романа и по сей день живут потомки прототипов наших героев. Общались с местными жителями, расспрашивали про их жизнь, перенимали северный говор, слушали песни. Особенно содержательны были истории старшего поколения, которые помнят и войну, и победу.

Парни ездили на лесоповал, девушки косили сено и готовили в русской печке, носили ведра с водой на коромыслах — примеряли бытовую жизнь наших героев. И если мы косили час и достаточно сильно устали, то бабы уходили на сенокос на рассвете и возвращались поздно вечером!

В Верколе много гостевых домов. Непременно остановитесь в одном из них — это гораздо колоритнее, чем любая гостиница! Мы выбрали «Татьянину избу». Живешь как будто в гостях: либо в пристройке к хозяйской избе, либо в отдельном домике на участке. Послушайте рассказы о северной культуре, традициях, ценностях, научитесь готовить в русской печке шаньги, обязательно попробуйте житник и, конечно, местные соленья-варенья, травяные чаи и настойки. Их, кстати, можно приобрести и увезти в подарок. А если вы едете поздней осенью или зимой, возможно, вам посчастливится увидеть северное сияние!

Посетите литературно-мемориальный музей Федора Абрамова, дом с конем (ему 160 лет!) и, конечно же, Артемиево-Веркольский монастырь. В советское время он был разрушен, сейчас восстанавливается. Если хочется перестать постоянно бежать и все успевать, а просто быть здесь и сейчас — вам на берег реки Пинеги, в Верколу!