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Финляндия назвала самую раннюю дату открытия границ с Россией

О том, до какого числа Финляндия приняла решение оставить границы закрытыми для россиян и жителей других стране вне Европейского союза, сообщила сегодня глава местного МВД Мария Охисало.

Она отметила, что ограничения на внешних границах «продолжат действовать до 14 июля». Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто также отметил важность сохранени запрета на передвижение, добавив при этом: «Важно отслеживать ситуацию в РФ, и через месяц мы вновь вернемся к этому вопросу [возможного открытия границ]». 

Лететь транзитом через аэропорт Хельсинки, однако, разрешат. Также как и возвращаться в Финляндию из третьих стран, не входящих в Евросоюз, и въезжать родственникам финских граждан из не входящих в ЕС государств.

Мария Охисало отметила, что для граждан Евросоюза Финляндия откроет с 15 июня. Попасть в страну смогут граждане стран Прибалтики и государств Северной Европы, за исключением Швеции.

Напомним, границы со всеми странами Финляндия закрывала с 19 марта по 13 мая. С 14 мая страна разрешила передвижения внутри Шенгенской зоны для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах.

Ранее на неделе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также называл дату открытия границы с Финляндией. Недавно в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге рассказали, получится ли у российских туристов, которые сейчас не могут приехать в Шенгенскую зону из-за коронавирусных ограничений, бесплатно продлить визу. Вчера, 10 июня, стало известно, когда Евросоюз вероятнее всего откроет свои границы для иностранцев — уже на этой неделе Еврокомиссия представит план по постепенной отмене ограничений по коронавирусу.
 

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Рита Шмакова,
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