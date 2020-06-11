Финляндия назвала самую раннюю дату открытия границ с Россией

Она отметила, что ограничения на внешних границах «продолжат действовать до 14 июля». Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто также отметил важность сохранени запрета на передвижение, добавив при этом: «Важно отслеживать ситуацию в РФ, и через месяц мы вновь вернемся к этому вопросу [возможного открытия границ]».

Лететь транзитом через аэропорт Хельсинки, однако, разрешат. Также как и возвращаться в Финляндию из третьих стран, не входящих в Евросоюз, и въезжать родственникам финских граждан из не входящих в ЕС государств.

Мария Охисало отметила, что для граждан Евросоюза Финляндия откроет с 15 июня. Попасть в страну смогут граждане стран Прибалтики и государств Северной Европы, за исключением Швеции.

Напомним, границы со всеми странами Финляндия закрывала с 19 марта по 13 мая. С 14 мая страна разрешила передвижения внутри Шенгенской зоны для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах.

Ранее на неделе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также называл дату открытия границы с Финляндией. Недавно в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге рассказали, получится ли у российских туристов, которые сейчас не могут приехать в Шенгенскую зону из-за коронавирусных ограничений, бесплатно продлить визу. Вчера, 10 июня, стало известно, когда Евросоюз вероятнее всего откроет свои границы для иностранцев — уже на этой неделе Еврокомиссия представит план по постепенной отмене ограничений по коронавирусу.



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