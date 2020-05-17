РЖД запускает между Петербургом и Москвой дополнительные «Сапсаны», чтобы у пассажиров была возможность соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщается на официальном сайте «РЖД».
РЖД запускает дополнительные «Сапсаны», чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию
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Фото: Shutterstock
Так, из Петербурга в Москву дополнительные скоростные поезда отправятся 21, 22, 25, 26, 27 и 28 мая. Полное расписание можно посмотреть на сайте перевозчика. Кроме того, до 28 мая включительно в вагонах будет действовать специальная рассадка: в двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном – средний ряд остается свободным. При этом пассажирам, путешествующим с семьей, можно будет разместиться на соседних сиденьях.
Напомним, ранее «Российские железные дороги» временно сократили число курсирующих между Петербургом и Москвой «Сапсанов» до четырех пар поездов в сутки. Измерения в периодичности ввели в связи со снижением пассажиропотока на фоне распространения коронавируса. Также в РЖД начали продавать билеты на поезда с учетом соблюдения дистанции не менее 1 метра.
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