СМИ: Всемирная туристская организация может создать специальные паспорта для переболевших COVID-19

Новый протокол получит название «От дома к дому» и будет содержать список предписаний, которые помогут путешественникам не заразиться коронавирусом во время поездки. Он также определит виды транспорта, которым будет необходимо пользоваться на пути от дома до аэропорта, а также объяснит, как проходить этапы проверки непосредственно перед вылетом.

Те же, кто переболел COVID-19, получат специальные паспорта. Пока не уточняется, в какой форме — электронной или бумажной — будут реализованы новые документы и для чего они понадобятся.

«Мы уже завершили проект санитарного паспорта, что также будет очень важно. Речь идет о «COVID-паспорте». Затем следуют конкретные правила нахождения в гостинице, нормы гигиены и другие нормативы о том, как вести себя в музеях, парках, местах массового скопления людей», — приводят цитату генсека ЮНВТО Зураба Пололикашвили грузинские медиа и «Афиша Daily».

Напомним, Всемирная туристская организация — это отдельное учреждение ООН, в которое выхоядт 159 из 193 государств-членов Организации объединенных наций. Россия в их числе. Отмечается, что разрабатываемые требования станут обязательными для всех граждан стран ЮНВТО, выезжающих за рубеж.

Ранее Генконсульство Финляндии рассказало, продлят ли россиянам визы, «непрокатанные» из-за пандемии коронавируса. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране также приостановлено оформление выездных документов.

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