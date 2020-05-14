Росавиация подготовила проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Согласно ему, снятие запретов пройдет в три этапа. В течение первых двух у пассажиров будут измерять температуру перед полетом.
Росавиация предложила не пускать в самолет людей с температурой выше 37,5 градусов
Отмечается, что если температура тела пассажиров будет выше 37,5 градусов, то пускать их на борт не будет. Тех же, кто контроль пройдет, обяжут надеть маску и перчатки и не снимать их в течение всего полета.
На первом этапе Росавиация также предложила рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанцией. Таким образом, в самолетах с расстановкой кресел по три в ряд предлагается не занимать место по середине. Там же, где в одном ряду только два кресла, пассажиры будут сидеть поочередно в шахматном порядке.
Пассажиров также попросят не ходить по салону и не вызывать бортпроводника без крайней необходимости. Верхнюю одежду придется упаковывать в пластиковый пакет и убирать на полку, а доставать ее в самолете разработчиками нового проекта и вовсе предложено запретить.
Напомним, ранее Роспотребнадзор представил новые правила снятия ограничений в парикмахерских и предприятиях общественного питания. Так, ресторанам предложено начинать прием посетителей в обеденных залах с 5 столов по 1-2 посадочным места. Обращаясь к парикмахерским, федеральная служба предлагала мастерам обслуживать клиентов в отдельных залах.
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