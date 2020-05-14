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Росавиация предложила не пускать в самолет людей с температурой выше 37,5 градусов

Росавиация подготовила проект методических указаний по снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Согласно ему, снятие запретов пройдет в три этапа. В течение первых двух у пассажиров будут измерять температуру перед полетом.

Отмечается, что если температура тела пассажиров будет выше 37,5 градусов, то пускать их на борт не будет. Тех же, кто контроль пройдет, обяжут надеть маску и перчатки и не снимать их в течение всего полета. 

На первом этапе Росавиация также предложила рассаживать пассажиров с соблюдением социальной дистанцией. Таким образом, в самолетах с расстановкой кресел по три в ряд предлагается не занимать место по середине. Там же, где в одном ряду только два кресла, пассажиры будут сидеть поочередно в шахматном порядке. 

Пассажиров также попросят не ходить по салону и не вызывать бортпроводника без крайней необходимости. Верхнюю одежду придется упаковывать в пластиковый пакет и убирать на полку, а доставать ее в самолете разработчиками нового проекта и вовсе предложено запретить. 

Напомним, ранее Роспотребнадзор представил новые правила снятия ограничений в парикмахерских и предприятиях общественного питания. Так, ресторанам предложено начинать прием посетителей в обеденных залах с 5 столов по 1-2 посадочным места. Обращаясь к парикмахерским, федеральная служба предлагала мастерам обслуживать клиентов в отдельных залах. 

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Рита Шмакова,
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