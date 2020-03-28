В правительстве России задумались о возможности приостановки сообщения между регионами РФ

Напомним, авиакомпания «Победа» приостанавливает все полеты — как за рубеж, так и по России — с 1 апреля до 31 мая. С 27 марта правительство России отменяет все авиарейсы за рубеж. Приостанавливается регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян из иностранных государств, неблагоприятных по ситуации с распространением нового коронавируса Covid-2019.



По состоянию на 28 марта, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1264. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.