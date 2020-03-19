Правительство России ввело ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Временное ограничение на полеты вводится с 00:00 20 марта. Исключением остаются регулярные рейсы Москва—Лондон (и обратно), Москва—Нью-Йорк (и обратно), Москва—Абу-Даби (и обратно) — все они будут осуществляться через терминал F международного аэропорта Шереметьево. Также правительство сохраняет чартерные рейсы — при условии перевозки в Великобританию, США и ОАЭ их граждан и граждан иных государств. Полеты также будут осуществляться до полного возврата россиян в страну.

В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России. Все школы страны уйдут на каникулы из-за распространения коронавируса. В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.