Еврокомиссия ввела запрет на любые поездки на территорию Евросоюза

При этом на границах стран-участников Евросоюза создадутся «зеленые линии» для грузовиков с продуктами питания и медикаментами. Как пишет ТАСС, данная мера будет утверждена во вторник, 17 марта, и вступит в силу на следующий день.

На данный момент в состав Европейского союза входят 28 стран — Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

16 марта в Петербурге вступило в силу постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Согласно документу, в городе устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. При этом в Петербурге готовятся к выписке первые пациенты, вылечившиеся после заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Один из них студент из Италии — в начале марта у него первым в городе был выявлен вирус.

В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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