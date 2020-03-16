Как сообщается на официальном сайте «Аэрофлота», авиакомпания изучает возможность выполнения чартерных рейсов по отменяемым направлениям для возвращения в Россию всех граждан страны. Пассажирам отмененных рейсов и тем, кто попадает под ограничения страны отправления, предлагается оформить вынужденный возврат билета и получить его полную стоимость, однократно изменить дату вылета или изменить маршрут — все это можно сделать не позднее 31 декабря 2020 года.

Сегодня правительство России обнародовало антикризисный план по борьбе с коронавирусом Covid-19 и его последствиями в стране. Так, для его реализации будет сформирован антикризисный фонд в размере 300 миллиардов рублей, а также выстроена система онлайн-оповещения россиян о ситуации с вирусом.