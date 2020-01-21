Совершить перелет по выгодным ценам в обе стороны можно с 30 января по 31 мая 2020 года, а приобрести билета — до 23 января. В стоимость входит провоз ручной клади и питание. Так, рейс Москва-Рим «туда-обратно» обойдется в 7072 рубля, Москва-Барселона — 9928 рублей, Петербург-Зальцбург — 8160 рублей.

Во время распродажи также можно приобрести льготные билеты — однако рассчитывать на них смогут только молодые люди до 23 лет или пенсионеры. Например, для льготных категорий населения перелет из Москвы в Калининград и обратно будет стоить 800 рублей — включая багаж.

Полный список направлений, участвующих в распродаже, можно посмотреть здесь.

Напомним, в рамках кампании «Мы — Сибирь», которую авиакомпания S7 запустила в августе 2019 года, с каждого проданного на сайте билета на рейсы по сибирским направлениям было перечислено по 100 рублей. Также участники программы лояльности S7 Priority смогли конвертировать свои накопленные мили в деревья — каждые 500 миль позволят посадить одно. Спустя месяц S7 сняла видео для кампании, а уже в сентябре высадила первое дерево, тем самым успешно завершив кампанию по восполнению сгоревших лесов Сибири.