Бывший единоросс сдал квартиру на Крестовском острове за миллион в месяц

Квартира бывшего депутата и многолетнего фигуранта рейтинга миллиардеров Петербурга Сергея Шатуновского в доме на Крестовском проспекте, 12, сдана за один миллион рублей в месяц.

«Премиальная 5-комнатная квартира площадью более 300 кв. м расположена в клубном доме в престижной локации на Крестовском острове. Объект с трендовым дизайном, панорамными видами, оснащением по последнему слову техники», — сообщил портал БН.ру со ссылкой на гендиректора компании «Арендафон» Дениса Мироновича. По его словам, на данный момент это рекордная для Петербурга арендная цена — по крайней мере из тех, что известны публично.

Как стало известно «Фонтанке», квартира на Крестовском проспекте, 12, в «клубном доме», введенном в эксплуатацию в 2015 году, принадлежит экс-депутату ЗакСа Сергею Шатуновскому. Напомним, что ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело после конфликта с главой МО «Литейный округ» Павлом Дайняком. Долгое время он возглавлял риелтерскую компанию «Бастион-Нева» (единственный учредитель — Сергей Шатуновский). По закону, последний, будучи народным избранником, не мог заниматься бизнесом, поэтому передал свои компании в доверительное управление. Якобы конфликт с Дайняком произошел в 2015 году из-за финансовой стороны вопроса: Дайняк выписал себе слишком большую премию без ведома Шатуновского. Позже Дайняк подготовил обращение в правоохранительные органы, в котором указал, что без его ведома его лишили полномочий главы МО «Литейный округ». Позднее уголовное дело было приостановлено, так как, по некоторым данным, Шатуновский уехал из России.

По информации «Фонтанки», именно в квартире на Крестовском, 12, проходили обыски по этому уголовному делу, в связи с чем бывший депутат и решил ее не использовать в личных целях, а сдавать.

При этом сам Шатуновский отказался от комментариев: «Я решил уйти из публичной политики, это моя частная жизнь, ее раскрывать не намерен», — ответил он «Фонтанке» 13 сентября.

По некоторым данным, снимать квартиру на Крестовском будет деятель, связанный с клубом «Зенит» и компанией «Газпром».

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По материалам «Фонтанки»