В соцсети «Вконтакте» появилась возможность вызвать врача на дом

В соцсети «Вконтакте» запустили мобильное приложение, благодаря которому в онлайн-режиме можно вызвать на дом врача или получить консультацию. Об этом «Собака.ru» рассказала пресс-служба соцсети.

Администратор любого сообщества сможет установить в своей группе, встрече или на публичной странице приложение клиники DOC+ и заработать на вызовах врачей на дом или онлайн-консультациях по рекламной модели. Приложение доступно как в мобильной, так и в веб-версии социальной сети.

«Мы хотим быть там, где мы нужны клиенту, где ему удобней всего общаться. Подавляющее большинство наших сограждан общается с друзьями, близкими и коллегами через социальную сеть ВКонтакте. Дать нашей аудитории возможность там же задать вопрос профессиональному врачу кажется очевидным способом стать к ней ближе, а медицину сделать более доступной», — рассказал Руслан Зайдуллин, СЕО мобильной клиники DOC+:

Ранее соцсеть запустила собственный мобильный оператор VK Mobile, а оформить заявку на сим-карту можно в официальном сообществе мобильного оператора. 

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