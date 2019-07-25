Apple объявила победителей конкурса фотографий iPhone Photography Awards

Корпорация Apple объявила победителей 12-го ежегодного международного конкурса фотографий iPhone Photography Awards. В числе лауреатов россиянка Юлия Ибраева и петербуржец Кирилл Войновский. Публикуем галерею снимков-победителей, снятых на iPhone.

Гранд-при конкурса. Габриэлла Чильяно

Первое место. Диого Лаге, «Морские полосы»

Второе место. Юлия Ибраева, «Извините, сегодня нет фильмов»

Третье место. Пэн Хао, «Приходите»

Кирилл Войновский, Санкт-Петербург

Гранд-при Международного конкурса фотографий iPhone Photography Awards-2019 присужден Габриэлле Чильяно — фотографу-любителю из Италии. Первое место конкурса в категории «Фотограф года» у Диого Лаге из Португалии за снимок «Морские полосы». Второе место смотра получила россиянка Юлия Ибраева за «Извините, сегодня нет фильмов». «Бронза» конкурса у Пэн Хао из Китая за снимок «Приходите».

Международный конкурс фотографий iPhone Photography Awards был учрежден в 2007 году и стал первым и самым продолжительным конкурсом фотографий от Apple. Ежегодно оргкомитет отбирает лучшие снимки среди тысяч изображений, представленных фотографами, использующими в своей работе iPhone, из более 140 стран мира.

Напомним, в феврале Apple объявила победителей в конкурсе «Снято на iPhone» — в нем фотографы со всего мира присылали свои фотографии, сделанные на смартфон компании с самой популярной в мире фотокамерой. Снимки-победители были запечатлены на разных моделях, от iPhone 7 до iPhone XS Max, а десять лучших обещают разместить на билбордах, в розничных магазинах и на сайте Apple — публикуем триумфаторов.