Планируется, что обязательная регистрация, которая может быть введена в России с 1 июля 2021 года, поможет в борьбе с кражами и одновременно ограничит в интересах официальных дистрибуторов непрямые поставки смартфонов. Согласно доработанной версии законопроекта, процедура регистрации станет платной — порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство.

При этом устройства, который были куплены до вступления закона в силу, можно будет зарегистрировать бесплатно. Под действие регулирования также не попадут смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. В случае отказа от регистрации или несовпадении указанных заводских номеров, устройства может быть заблокировано мобильным оператором.

Вести базу данных зарегистрированных заводских номеров будет подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления. По словам экспертов, производители и продавцы устройств в целом не против инициативы, однако по их мнению такие меры больше эффективны в тех странах, где сделали упор на борьбу с кражей смартфонов. А поскольку мера направлена на поддержание правопорядка, вводить за нее плату нельзя.

Напомним, срок вступления в силу требований об обязательной предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV российского ПО отложили из-за коронавируса. ФАС уже выбрала типы программ, которые в обязательном порядке должны предустанавливаться на гаджеты, продаваемые в России. Кроме того, ФАС планирует обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить полную удаляемость установленных на смартфоны приложений. В свою очередь производители электроники попросили отсрочить «закон против Apple». Они рассчитывают на продление срока разработки подзаконных актов. О готовности предустанавливать российское ПО на свои устройства заявили Samsung, Xiaomi и Asus.