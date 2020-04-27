СМИ: Apple отложит производство флагманских моделей iPhone из-за коронавируса

Пока сообщается о задержке производства на один месяц. Официально Apple также не отказывают от плана выпустить до конца года еще четыре новых модели iPhone. Отмечается, что некоторые из них смогут подключаться к сетям 5G.

Касаемо дизайна: в Купертино разработают более компактную модель, чем iPhone 11, а также более крупногабаритную, чем iPhone 11 Pro Max. Известно, что она выйдет в дизайне iPad Pro с острыми гранями и получат новый датчик LiDAR.

Вероятнее всего, презентация новых iPhone 12 также перенесется. При стандартном сценарии, Apple проводят презентацию новой модели в начале сентября, а через несколько недель запускают продажи на наиболее значимых для себя рынках. Однако, и так было в случае с юбилейным iPhone X и iPhone XR, они также могут анонсировать модель в привычные сроки, но вывести его на рынок позднее. Возможно, спустя несколько месяцев.

The Wall Street Journal отмечают, что Apple уже сократили оценку собственных объемов производства на вторую половину 2020 года. Она уменьшилась 20%.

Впервые о возможном переносе флагманских iPhone 12 сообщали в январе. Тогда COVID-19 только начал распространяться в Китае, но источники Nikkei и Bloomberg уже допускали возможно срыва сроков производства. Те же прогнозы касались и новых iPhone SE, однако они уже поступили в продажу и доступны в России от 39 990 тысяч рублей.

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