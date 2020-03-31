Срок вступления в силу требований об обязательной предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV российского ПО отложили из-за коронавируса. Как пишет ТАСС, соответствующие поправки были приняты Госдумой во время рассмотрения законопроекта, наделяющего правительство правом введения в стране режима чрезвычайной ситуации.
Обязательную предустановку российского ПО на смартфоны отложили из-за коронавируса
-
Alexander Supertramp / Shutterstock.com
Законопроект, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение, был принят Госдумой в третьем чтении 21 ноября и подписан президентом России Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года. Главная цель поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» — обеспечить доступ российских разработчиков на глобальный рынок и безопасность мобильных устройств. При этом список российских приложений, подлежащих предустановке, не указан — его определит правительство, сформировав конкретный перечень оборудования и типов софта.
Реализация закона должна была начаться 1 июля 2020 года, однако теперь сроки сдвигаются до 1 января 2021 года.
Ранее ФАС уже выбрала типы программ, которые в обязательном порядке должны предустанавливаться на гаджеты, продаваемые в России. Так, в рамках «закона против Apple», на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV появятся социально значимые приложения и ПО, пропагандирующее духовно-нравственные ценности. Кроме того, ФАС планирует обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить полную удаляемость установленных на смартфоны приложений. В свою очередь производители электроники попросили отсрочить «закон против Apple». Они рассчитывают на продление срока разработки подзаконных актов. О готовности предустанавливать российское ПО на свои устройства заявили Samsung, Xiaomi и Asus.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.