Законопроект, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение, был принят Госдумой в третьем чтении 21 ноября и подписан президентом России Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года. Главная цель поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» — обеспечить доступ российских разработчиков на глобальный рынок и безопасность мобильных устройств. При этом список российских приложений, подлежащих предустановке, не указан — его определит правительство, сформировав конкретный перечень оборудования и типов софта.

Реализация закона должна была начаться 1 июля 2020 года, однако теперь сроки сдвигаются до 1 января 2021 года.

Ранее ФАС уже выбрала типы программ, которые в обязательном порядке должны предустанавливаться на гаджеты, продаваемые в России. Так, в рамках «закона против Apple», на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV появятся социально значимые приложения и ПО, пропагандирующее духовно-нравственные ценности. Кроме того, ФАС планирует обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить полную удаляемость установленных на смартфоны приложений. В свою очередь производители электроники попросили отсрочить «закон против Apple». Они рассчитывают на продление срока разработки подзаконных актов. О готовности предустанавливать российское ПО на свои устройства заявили Samsung, Xiaomi и Asus.