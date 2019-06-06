Супермаркеты начнут продавать продукты в кредит

Сеть супермаркетов «Перекресток» начнет продавать товары в кредит. Для этого нужна только карта рассрочки, которая позволит «совершать покупки в кредит с льготным периодом». Оформлять такой способ получения продовольствия обещают «практически мгновенно», а само появление карты, по мнению создателей, позволит облегчить доступ потребителей к денежным средствам и поддержать спрос на повседневные товары.

Получать продукты «в долг» позволило заключение соглашения о сотрудничестве торговой сети «Перекресток» и БКС Банка — стороны договорились запустить цифровую карту рассрочки с различными лимитами. Сообщается, что оформление карт будет производиться «практически мгновенно», в течении трех минут, для этого нужны только паспортные данные. Приобрести продукты, не имея физических денег, можно будет во всех супермаркетах сети.

«В целом карта рассрочки — это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом. Продукт имеет большой потенциал развития в продуктовом ритейле», — говорит финансовый директор Х5 Retail Group, в которую входит сеть супермаркетов. Также сообщается, что цифровая карта будет поддерживать личный кабинет клиента и связана с технологией QR-кодов в оформлении торговых залов.

Напомним, что в скором времени больше не придется проводить часы в поисках ЗОЖ-товаров — в России появится мобильное приложение для выбора полезных продуктов в магазинах. Его разработкой занимается Роспотребнадзор в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». А еще теперь товары, заказанные онлайн, будут доставлять в продуктовые магазины и в российских магазинах начнут тестировать систему QR-платежей.