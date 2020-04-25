Первый прогноз Центробанка: восстановление экономики России будет медленным

Набиуллина добавила, что поддержка экономики из бюджета снизит глубину спада только на 2 процентных пункта. Однако Центробанк «допускает», что правительственная помощь будет увеличена.

Несмотря на девальвацию рубля, а также вливание в экономику рублей бюджета, инфляция останется низкой — не выше, чем «цель» Центробанка в 4%. Рост цен сдержат падение внутреннего и внешнего спроса.