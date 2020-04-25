Центральный банк России выпустил первый прогноз последствий экономического кризиса из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Как сообщила председатель Эльвира Набиуллина, ВВП страны упадет во втором квартале на 8%. После этого экономика начнет медленно восстанавливаться – и это в том случае, если в России и в мире будут сняты меры борьбы с эпидемией.
Первый прогноз Центробанка: восстановление экономики России будет медленным
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Вернуться к докризисным показателям валового продукта не получится ни в 2020 году (всего по году будет спад в 4-6%), ни в 2021. Только правительство может оказать помощь экономике. Пакета помощи, объявленного правительством, может не хватить — Центробанк «допускает», что помощь будет увеличена. Бюджетные деньги понадобятся не сейчас, а после снятия ограничений, когда начнется восстановление экономики.
Сам прогноз, в отличие от предыдущих, содержит только один сценарий — базовый. До этого Центробанк рассматривал также пессимистический и оптимистический варианты, которые отличаются разными ценами на нефть. В базовом варианте говорится о том, что цены на нефть будут низкими долгое время: 15 долларов за баррель во втором квартале и 25 долларов в конце года; с учетом высоких цен в начале года получится среднегодовая цена в 27 долларов.
Поскольку федеральный бюджет сверстан из расчета цены на нефть в 42 доллара за баррель, он потеряет значительную часть нефтегазовых доходов. Кроме того, из-за спада в экономике и уменьшения доходов населения, а также потребительского спроса, предприятия и граждане будут платить меньше налогов. При этом правительство будет вынуждено увеличить расходы на поддержку экономики и граждан. Это приведет к дефициту бюджета в 6%, отметила Набиуллина.
Центробанк также выдвинул предположение, что эпидемию получится победить до конца второго квартала, то есть до июля, а ограничительные меры будут постепенно сняты. Это ключевая предпосылка прогноза, уточняет Эльвира Набиуллина. По ее словам, если эпидемия затянется, придется снова пересматривать прогноз.
Однако при условии, что ограничения снимут еще во втором квартале, мгновенного восстановления экономики не произойдет: 80% предприятий пострадали из-за борьбы с эпидемией; их деловые настроения резко снизились, что повлияет на темпы восстановления. Падение доходов население также негативно скажется на восстановлении экономики. Хотя формально рецессии (то есть снижения ВВП несколько кварталов подряд) не будет, из-за медленного восстановления экономики по итогам года будет зафиксирован спад ВВП в 4-6%.
Согласно прогнозу, больше всего упадет внешний спрос (из-за кризиса в мировой экономике и падения цен на нефть); потребительский спрос пострадает в результате падения доходов населения; компании значительно сократят инвестиции из-за неопределенности, а государство — из-за необходимости тратить деньги на поддержку экономики.
Набиуллина добавила, что поддержка экономики из бюджета снизит глубину спада только на 2 процентных пункта. Однако Центробанк «допускает», что правительственная помощь будет увеличена.
Несмотря на девальвацию рубля, а также вливание в экономику рублей бюджета, инфляция останется низкой — не выше, чем «цель» Центробанка в 4%. Рост цен сдержат падение внутреннего и внешнего спроса.
Из-за низкой инфляции Центробанк сможет поддерживать экономику с помощью снижения ключевой ставки. Так, 24 апреля банк резко снизил ставку с 6% до 5,5%. Набиуллина допустила, что до конца года ставка снизится еще на один процентный пункт. Как она считает, в настоящее время снижение ставки как мера стимулирования спроса не имеет большого смысла, поскольку эпидемия все равно не позволит повысить предложение — ведь из-за нее закрылись многие предприятия. Когда ограничения снимут и начнется восстановление, стимулирование спроса будет необходимо, поясняет она. Для этого необходимо не только изменение ставки, но и новые бюджетные меры помощи. По словам Набиуллиной, эта возможная помощь не учтена в прогнозе.
Ранее глава Минэкономразвития сообщил, сколько денег теряет Россия из-за карантина. По словам Максима Решетникова, российская экономика теряет ежедневно около 100 млрд рублей из-за ограничений, введенных с целью предотвращения распространения COVID-19.
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