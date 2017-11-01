В Петербурге открылся первый магазин DesignBoom — c мебелью в виде овец, пончиков и коробок от пиццы

Сегодня в Петербурге открылся первый магазин DesignBoom — сети, которая объединила концептуальных дизайнеров мебели со всего мира. Теперь посуду в виде каски строителя, пушистые светильники, табуреты из коробок для пиццы и прозрачные журнальные столики можно купить в центре города — на 2 этаже универмага Au Pont Rouge. У DesignBoom есть не только крупногабаритные предметы для дома — например, диваны от Innovation Living и комоды от Zuiver, — но и миски для домашних животных, детские игрушки и вазы, напоминающие арт-объекты Джеффа Кунса и Яеми Кусамы.