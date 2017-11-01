В Петербурге открылся первый магазин DesignBoom — c мебелью в виде овец, пончиков и коробок от пиццы

Сегодня в Петербурге открылся первый магазин DesignBoom — сети, которая объединила концептуальных дизайнеров мебели со всего мира. Теперь посуду в виде каски строителя, пушистые светильники, табуреты из коробок для пиццы и прозрачные журнальные столики можно купить в центре города — на 2 этаже универмага Au Pont Rouge. У DesignBoom есть не только крупногабаритные предметы для дома — например, диваны от Innovation Living и комоды от Zuiver, — но и миски для домашних животных, детские игрушки и вазы, напоминающие арт-объекты Джеффа Кунса и Яеми Кусамы.

  • Кресло-игрушка Fatboy, 23 500 рублей

  • Миска для собаки Alessi, 6250 рублей

  • Настольный органайзер Suck Uk, 850 рублей

  • Диван Innovation Living, 175 000 рублей

  • Плафон Vita, 6690 рублей

Напомним, первый магазин сети DesignBoom был открыт в Москве в 2008 году и познакомил Россию с инновационным дизайном интерьеров. Сегодня бренд имеет в столице четыре корнера, причем четвертый открылся одновременно с петербургским. Туда перебрались многие товары с сайта из категорий «мебель», «свет», «текстиль», «интерьер», «офис» и «дети».

  • Табурет Remember, 1690 рублей

  • Надувной тюбинг BigMouth, 2700 рублей

  • Ваза из каменной керамики Seletti, 6690 рублей

  • Журнальный столик Umbra, 13 190 рублей

  • Набор мисок Joseph Joseph, 4300 рублей

  • Комод Zuiver, 54 350 рублей

  • Первая книга ребенка, 4140 рублей

  • Пуф Meier, 60 390 рублей

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