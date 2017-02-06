Магазин российских предметных дизайнеров Ярослава Мисонжникова «Именно-лавка» запустил свой интернет-филиал, где представлены предметы интерьера, аксессуары и подарки, а также книги и журналы на русском языке об искусстве и дизайне. Основатели магазина предлагают на выбор уникальные ткани, светильники отечественного производства, стаканы из переработанных бутылок, деревянные канцелярские наборы и детские игрушки и многое другое.



Оффлайн магазин «Именно-лавка», расположенный в центре Санкт-Петербурга в пространстве «Тайга», поддерживает отечественных дизайнеров больше 2 лет и является партнером масштабных проектов IZBA (о том, как команда Izba возродила предметный дизайн в России мы писали раннее) и «Натуралист», которые прославляют российский дизайн не только в стране, но и за её пределами.

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